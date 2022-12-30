Тяжелобольной Валентин Юдашкин встретит Новый год за пределами России

Валентин Юдашкин уже несколько лет борется с серьезной болезнью. Но модельер несмотря на недуг старается вести активный образ жизни. В прошлом месяце кутюрье вместе с супругой Мариной пришел на вечеринку по случаю дня рождения певицы Ольги Орловой.