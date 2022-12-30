Мэр Киева Кличко не знает, есть ли в его квартире электричество

Кроме прочего Кличко заявил, что сейчас в Киеве находятся порядка 3,6 млн человек, около 300 тысяч из которых пребывают в статусе беженцев. По словам градоначальника, украинская столица «переполнена». Кличко также отметил, что власти определяют количество находящихся в городе людей по числу работающих мобильников.