Мэр Киева Кличко не знает, есть ли в его квартире электричество

Киевский мэр Виталий Кличко утверждает, что понятия не имеет о наличии в его квартире электричества, поскольку редко бывает дома. Об этом политик рассказал в беседе с журналистами немецкого журнала Spiegel.
Кроме прочего Кличко заявил, что сейчас в Киеве находятся порядка 3,6 млн человек, около 300 тысяч из которых пребывают в статусе беженцев. По словам градоначальника, украинская столица «переполнена». Кличко также отметил, что власти определяют количество находящихся в городе людей по числу работающих мобильников.
«Дефицит поставок электроснабжения составляет 50%. Иногда мы выключаем электричество в одном районе, чтобы включить его в другом, и наоборот», — добавил мэр.
Вчера Кличко заявил, что порядка 40% потребителей в Киеве остались без света. До этого СМИ сообщали о серии взрывов в украинской столице.