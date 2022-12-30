Аналитик Грациани: Мюнхенская конференция 2007 года стала роковой в отношениях ЕС и России

Мюнхенскую конференцию в 2007 году можно считать роковой точкой невозврата, которая навсегда изменила отношения между Россией и Западом. Такое мнение выразил политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани.
После нее Вашингтон, Лондон и Брюссель заняли позицию игнорирования сотрудничества с Москвой. Более того, они препятствовали любым отношениям с РФ, а также вынуждали следовать их пути другие страны ЕС. Мнение эксперта передает «Лента.ру».
«Начало 2000-х годов — это то, что многие аналитики называют "однополярным моментом": эпоха, в которую США стремились к гегемонии над всем земным шаром посредством так называемого "экспорта демократии" и глобализации рынков», — отметил Грациани.
Как заявил ранее профессор СПбГУ Николай Межевич, отношения Запада и России подошли к критической отметке. По его словам, подобное противостояние закончится для США поражением.