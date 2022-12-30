Аналитик Грациани: Мюнхенская конференция 2007 года стала роковой в отношениях ЕС и России

После нее Вашингтон, Лондон и Брюссель заняли позицию игнорирования сотрудничества с Москвой. Более того, они препятствовали любым отношениям с РФ, а также вынуждали следовать их пути другие страны ЕС. Мнение эксперта передает «Лента.ру».