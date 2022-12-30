Композитор Эльфман оценил показательный номер фигуристки Валиевой в образе Уэнсдэй

Валиева выступила на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Спортсменка вышла на лед в готическом платье, которое напоминало образ Уэнсдэй на школьном балу. Сам танец девушка исполнила под треки группы The Cramps и Леди Гаги.