Композитор Эльфман оценил показательный номер фигуристки Валиевой в образе Уэнсдэй

Российская фигуристка Камила Валиева подготовила показательный номер в образе главной героини сериала «Уэнсдэй». Выступление оценил композитор Данни Эльфман, который создал музыку к шоу Netflix.
Валиева выступила на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Спортсменка вышла на лед в готическом платье, которое напоминало образ Уэнсдэй на школьном балу. Сам танец девушка исполнила под треки группы The Cramps и Леди Гаги.
Американский композитор заметил выступление Камилы Валиевой и поделился роликом в своих социальных сетях. На видео он отметил и саму 16-летнюю фигуристку и добавил картинку с олимпийскими кольцами.
Выступление Камилы Валиевой в образе Уэнсдэй Аддамс впечатлило авторов американского журнала Billboard. По мнению журналистов, хореография получилась «безупречной».