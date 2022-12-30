Автомобильная пробка на пять километров растянулась перед Крымским мостом

Длина автомобильной пробки перед Крымским мостом со стороны Кубани превысила пять километров, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Ожидается, что проезд займет несколько часов.
В заявлении оперативного штаба говорится, что через пункты пропуска за час могут проехать порядка 190 машин. Автомобилистов призывают иметь в виду, что проезд через мост займет несколько часов.
Власти также напомнили о работе пункта обогрева, находящегося у отделения дорожной полиции перед въездом на мост со стороны Краснодарского края. Водителям в пробке подвозят воду, в случае необходимости может заработать полевая кухня.
Ранее в акватории морского порта Ялты объявили угрозу ЧП техногенного характера.