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Автомобильная пробка на пять километров растянулась перед Крымским мостом

Общество
Автомобильная пробка на пять километров растянулась перед Крымским мостом

Длина автомобильной пробки перед Крымским мостом со стороны Кубани превысила пять километров, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Ожидается, что проезд займет несколько часов.

В заявлении оперативного штаба говорится, что через пункты пропуска за час могут проехать порядка 190 машин. Автомобилистов призывают иметь в виду, что проезд через мост займет несколько часов.

Власти также напомнили о работе пункта обогрева, находящегося у отделения дорожной полиции перед въездом на мост со стороны Краснодарского края. Водителям в пробке подвозят воду, в случае необходимости может заработать полевая кухня.

Ранее в акватории морского порта Ялты объявили угрозу ЧП техногенного характера.
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