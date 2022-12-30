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Терапевт Давидян призвал не заправлять салаты низкокалорийным майонезом

Общество
Терапевт Давидян призвал не заправлять салаты низкокалорийным майонезом

Заправлять салаты низкокалорийным майонезом не имеет смысла. Скрытую опасность такого соуса раскрыл терапевт Ованес Давидян.

Специалист указал, что низкокалорийные майонезы содержат в составе повышенное количество углеводов. Эти вещества «превращаются в сахар» и тоже вредят организму, пишет «Газета.Ru».

«Если вы заправите салат "низкокалорийным нечто", вы его съедите в три раза больше», — предупредил терапевт.

Врач посоветовал заправлять салаты обычным майонезом и не переедать. Но предпочтение стоит отдавать домашнему соусу, который сделан из оливкового масла или авокадо. Но в качестве альтернативы майонезу можно использовать греческий йогурт.
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