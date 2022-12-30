Терапевт Давидян призвал не заправлять салаты низкокалорийным майонезом

Заправлять салаты низкокалорийным майонезом не имеет смысла. Скрытую опасность такого соуса раскрыл терапевт Ованес Давидян.
Специалист указал, что низкокалорийные майонезы содержат в составе повышенное количество углеводов. Эти вещества «превращаются в сахар» и тоже вредят организму, пишет «Газета.Ru».
«Если вы заправите салат "низкокалорийным нечто", вы его съедите в три раза больше», — предупредил терапевт.
Врач посоветовал заправлять салаты обычным майонезом и не переедать. Но предпочтение стоит отдавать домашнему соусу, который сделан из оливкового масла или авокадо. Но в качестве альтернативы майонезу можно использовать греческий йогурт.