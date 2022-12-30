FP: страны НАТО увеличили закупку американского оружия из-за страха перед Россией

Соединенным Штатам удалось значительно увеличить экспорт вооружения странам НАТО, которые испытывают страх перед Россией. Об этом пишет аналитик издания Foreign Policy Робби Грамер.
Так, в 2021 году Вашингтон продал вооружения на сумму около 15,5 миллиарда долларов. Однако уже в этом году данный показатель увеличился до 28 миллиардов долларов. Как уточнил аналитик, не исключено, что часть стран откажутся от своих заказов, однако «масштабный сдвиг» в этом плане очевиден. Пересказ статьи передает «ПолитРоссия».
«После того, как некоторые европейские страны десятилетиями позволяли своим оборонным возможностям атрофироваться, спецоперация России заставила Европу поспешно увеличить военные расходы», — говорится в материале.
Усугубляет ситуацию и необходимость поставлять оружие Украине. Так, страны НАТО пытаются восполнить свои запасы, закупая технику у США, добавил эксперт.
Ранее издание Foreign Policy предупредило Вашингтон о поражении на Украине. По словам портала, США недооценивают возможность своего проигрыша.