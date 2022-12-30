FP: страны НАТО увеличили закупку американского оружия из-за страха перед Россией

Так, в 2021 году Вашингтон продал вооружения на сумму около 15,5 миллиарда долларов. Однако уже в этом году данный показатель увеличился до 28 миллиардов долларов. Как уточнил аналитик, не исключено, что часть стран откажутся от своих заказов, однако «масштабный сдвиг» в этом плане очевиден. Пересказ статьи передает «ПолитРоссия».