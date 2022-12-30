Путин подписал указ о награждении супруги Медведева знаком отличия «За благодеяния»

Супруга заместителя председателя Совета безопасности России Светлана Медведева удостоилась знака отличия «За благодеяния». Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.
Согласно документу, Светлана Медведева получила награду за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность. В частности, она оказывает активную поддержку населению в качестве главы Фонда социально-культурных инициатив.
«За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить Знаком отличия "За благодеяния" Медведеву Светлану Владимировну — президента Фонда социально-культурных инициатив», — говорится в указе.
Ранее Владимир Путин наградил орденами «За заслуги перед Отечеством» врио руководителей новых регионов России. Торжественное мероприятие состоялось 20 декабря в Кремле.