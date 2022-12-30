Al Arabiya: Роналду будет выступать за саудовский «Аль-Наср»

Португальский нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с саудовским футбольным клубом «Аль-Наср». Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
Ранее спортивная испанская газета Marca утверждала, что форвард присоединился к «Аль-Насру», подписав контракт до 2030 года. При этом 2,5 года Роналду проведет в роли игрока, а после станет послом для продвижения совместной заявки Саудовской Аравии, Египта и Греции на проведение ЧМ-2030. СМИ пишут, что зарплата футболиста в новом клубе составит около 200 миллионов евро с учетом рекламных контрактов.
Роналду является чемпионом Европы и победителем Лиги наций в составе своей сборной. Кроме того, нападающий пять раз за свою карьеру выигрывал престижную индивидуальную награду — «Золотой мяч».