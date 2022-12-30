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Полянский выразил надежду на возобновление диалога между Москвой и Киевом в ООН

Политика
Полянский выразил надежду на возобновление диалога между Москвой и Киевом в ООН

Сотрудники постпредства Украины в ООН перестали общаться с российскими коллегами. Но рано или поздно ситуация изменится, считает дипломат Дмитрий Полянский.

Первый зампостпреда России при ООН выступил на аудиоконференции в своем Telegram-канале. По его словам, глава украинской миссии Сергей Кислица указал своим сотрудникам не вести диалог с РФ.

Полянский отметил, что были попытки провести закрытые консультации между сотрудниками двух стран. Но, по мнению украинцев, такой диалог «не будет отличаться от заседания». В результате Киев игнорирует каналы общения с российскими коллегами.

«Но это их выбор. И я надеюсь, что ситуация через какое-то время изменится, потому что говорить все равно придется рано или поздно», — добавил Полянский.

Первый зампостпреда подчеркнул, что Украине следует вернуться к добрососедским отношениям с Россией. Дмитрий Полянский указал, что Москва заинтересована в государственности соседней страны.
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