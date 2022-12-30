Полянский призвал властей Украины вернуться к добрососедским отношениям с Россией

Правительству Украины необходимо вернуть страну в состояние дружественного соседа России. Соответствующее заявление сделал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
Он также ответил на вопрос, каким видит будущее Украины. По словам Полянского, оно зависит в первую очередь от народа страны. Дипломат также подчеркнул, что Россия заинтересована в украинской государственности и не планирует уничтожать ее. Он призвал страну стать соседом, от которого «не исходит никакая угроза».
«Это можно понимать по-разному: это и военная угроза, но это и угроза, исходящая от нарушения прав наших соотечественников, прав тех, кто говорит на русском языке. Эта угроза исходит и от глорификации нацистских преступников, продвижения неонацистских установок», — добавил Полянский.
Ранее издание The Hill писало, что Запад захотел свести конфликт на Украине на нет. Для этого страны сформировали базу для переговоров между Киевом и Москвой.