Полянский призвал властей Украины вернуться к добрососедским отношениям с Россией

Он также ответил на вопрос, каким видит будущее Украины. По словам Полянского, оно зависит в первую очередь от народа страны. Дипломат также подчеркнул, что Россия заинтересована в украинской государственности и не планирует уничтожать ее. Он призвал страну стать соседом, от которого «не исходит никакая угроза».