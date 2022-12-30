Полянский: в ООН понимают негативное влияние поставок оружия на украинский конфликт

Большая часть стран-участниц ООН понимают, что поставки оружия на Украину ведут к затягиванию конфликта. Соответствующее заявление в своем Telegram-канале сделал первый заместитель постпреда России при Всемирной организации Дмитрий Полянский.
Дипломат провел в социальных сетях аудиоконференцию, в ходе которой рассказал о взаимодействии с иностранными коллегами. По его словам, даже представители западных стран во время бесед выражают понимание по отношению к действиям Москвы. При этом многие политики сожалеют о необходимости озвучивать риторику, противоречащую их пониманию ситуации.
«Мы очень хорошо видим, как позиция в первую очередь развивающихся стран эволюционирует в сторону равноудаленности. Сейчас многие высказываются, что конфликт надо завершать и надо предпринимать усилия, чтобы конфликт был урегулирован», — добавил Полянский.
В конце он отметил, что подавляющее большинство государств рассматривают поставки вооружений киевскому режиму как фактор затягивания конфликта.