Полянский: в ООН понимают негативное влияние поставок оружия на украинский конфликт

Дипломат провел в социальных сетях аудиоконференцию, в ходе которой рассказал о взаимодействии с иностранными коллегами. По его словам, даже представители западных стран во время бесед выражают понимание по отношению к действиям Москвы. При этом многие политики сожалеют о необходимости озвучивать риторику, противоречащую их пониманию ситуации.