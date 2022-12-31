СМИ: основатель криптобиржи FTX поддерживал контакты с администрацией Байдена

В настоящее время основатель FTX находится в США, куда он был экстрадирован с Багамских островов и освобожден под залог в 250 миллионов долларов в ожидании суда. В случае, если его признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит 115-летний тюремный срок. Ожидается, что официальные обвинения крипто-магнату будут предъявлены 3 января.