СМИ: основатель криптобиржи FTX поддерживал контакты с администрацией Байдена

Вашингтон, 31 декабря. Основатель разорившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид в течение 2022 года провел четыре встречи с официальными представителями Белого дома. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Как стало известно изданию, Бэнкман-Фрид, который обвиняется в организации одной крупнейшей в истории США финансовой махинации, по меньшей мере четыре раза посещал Белый дом, где беседовал с представителями действующей администрации. Последняя из этих встреч состоялась 8 сентября — за два месяца до краха биржи FTX. В ходе нее Бэнкман-Фрид провел переговоры со старшим советником Белого дома Стивом Рикетти.
Ранее в этом году состоялись по меньшей мере три другие встречи. В ходе двух из них — 22 апреля и 12 мая — основатель FTX также встречался с Рикетти. Еще одни переговоры прошли 13 мая с участием старшего помощника Байдена Брюсом Ридом.
Также контакты с Белым домом поддерживал и брат опального бизнесмена Габриэль Бэнкман-Фрид.
Согласно официальной информации, встречи были связаны с обсуждением индустрии криптовалют. В то же время Белый дом отказался от комментариев относительно содержания переговоров.
Сэм Бэнкман-Фрид, которого обвиняют в присвоении средств инвесторов на общую сумму 1,8 миллиардов долларов, стал в 2022 году одним из крупнейших доноров Демократической партии. Как стало известно, он пожертвовал «миллионы долларов» на избирательную кампанию демократов в рамках промежуточных выборов в конгресс, которые состоялись 8 ноября, став вторым по величине частным донором партии.
Администрация Байдена отказалась давать комментарии по поводу того будут ли возвращены деньги, которые были получены в качестве пожертвований от основателя FTX, поскольку, очевидно, они принадлежат обманутым инвесторам. Тем не менее, некоторые кандидаты заявили, что вернут пожертвования, которые они получили от Бэнкмана-Фрида.
В настоящее время основатель FTX находится в США, куда он был экстрадирован с Багамских островов и освобожден под залог в 250 миллионов долларов в ожидании суда. В случае, если его признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит 115-летний тюремный срок. Ожидается, что официальные обвинения крипто-магнату будут предъявлены 3 января.