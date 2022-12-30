Warner Bros. хочет переснять фильмы по «Гарри Поттеру» с другими актерами

Согласно слухам, компания собирается переснять первую часть фильма о «Гарри Поттере» в ближайшие пять лет. На этот раз Warner Bros. планирует пригласить не только новых актеров, но и изменить сюжет. Предполагается, что студия идет на этот шаг ради молодых зрителей, которые еще не знакомы с франшизой.