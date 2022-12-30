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Warner Bros. хочет переснять фильмы по «Гарри Поттеру» с другими актерами

Общество
Warner Bros. хочет переснять фильмы по «Гарри Поттеру» с другими актерами

Фильмы про мальчика-волшебника Гарри Поттера могут получить вторую жизнь. Об этом стало известно из-за утечки из студии Warner Bros.

Согласно слухам, компания собирается переснять первую часть фильма о «Гарри Поттере» в ближайшие пять лет. На этот раз Warner Bros. планирует пригласить не только новых актеров, но и изменить сюжет. Предполагается, что студия идет на этот шаг ради молодых зрителей, которые еще не знакомы с франшизой.

Подобные слухи уже появлялись в Сети, но студия их опровергала. Сейчас руководство Warner Bros. никак не комментирует утечку информации.

Пока других подробностей о ремейках нет. Но продюсер Ченнинг Данги поделилась подробностями работы над сериалом по вселенной «Гарри Поттера». Сейчас создатели приступили к одному из новых этапов разработки шоу.
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