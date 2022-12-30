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Два человека погибли в результате массового ДТП на автодороге Москва — Белгород

Происшествия
Два человека погибли в результате массового ДТП на автодороге Москва — Белгород

Массовое столкновение автомобилей произошло на автодороге Москва — Белгород. В результате аварии два человека погибли, передает УМВД Курской области.

Сообщается, что ДТП произошло 19:25 по местному времени 560-м километре трассы. Участниками столкновения стали автомобили Audi, Kia, Chevrolet и грузовик Hyundai.

Жертвами аварии стали два человека. Помимо этого, три человека получили травмы. Насколько тяжелое состояние пострадавших, не уточняется. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее смертельное ДТП произошло в Мурманской области. В результате столкновения погибли трое детей.
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