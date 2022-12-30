Два человека погибли в результате массового ДТП на автодороге Москва — Белгород

Массовое столкновение автомобилей произошло на автодороге Москва — Белгород. В результате аварии два человека погибли, передает УМВД Курской области.
Сообщается, что ДТП произошло 19:25 по местному времени 560-м километре трассы. Участниками столкновения стали автомобили Audi, Kia, Chevrolet и грузовик Hyundai.
Жертвами аварии стали два человека. Помимо этого, три человека получили травмы. Насколько тяжелое состояние пострадавших, не уточняется. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее смертельное ДТП произошло в Мурманской области. В результате столкновения погибли трое детей.