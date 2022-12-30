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Глава МАГАТЭ сообщил об отключении резервной линии электропередачи к ЗАЭС после обстрела

Происшествия
Глава МАГАТЭ сообщил об отключении резервной линии электропередачи к ЗАЭС после обстрела

Обстрел привел к отключению резервной линии электропередачи к Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

По информации МАГАТЭ, в результате обстрела Запорожская АЭС получила повреждения. При этом станция продолжает получать энергию по единственной внешней линии электропередач на 750 кВ. Ее хватает, чтобы охлаждать реакторы, а также поддерживать основные функции ядерной безопасности

«Резервная линия электропередач на 330 кВ к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была отключена вчера поздно вечером из-за повреждений, вызванных обстрелом», — следует из сообщения.

Точная степень повреждения Запорожской АЭС пока не установлена. Сообщается, что работы по ремонту объекта продолжаются.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал о будущем ЗАЭС. По его словам, электростанцию предлагают передать под контроль МАГАТЭ.
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