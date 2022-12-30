Глава МАГАТЭ сообщил об отключении резервной линии электропередачи к ЗАЭС после обстрела

По информации МАГАТЭ, в результате обстрела Запорожская АЭС получила повреждения. При этом станция продолжает получать энергию по единственной внешней линии электропередач на 750 кВ. Ее хватает, чтобы охлаждать реакторы, а также поддерживать основные функции ядерной безопасности