Дочь Киркорова рассказала о любимом слове поп-короля

Известный певец Филипп Киркоров в четверг, 29 декабря, посетил премьеру своего нового фильма «СамоИрония судьбы!». На мероприятии артист появился в сопровождении детей, передал Telegram-канал «Звездач».
При этом журналистам удалось пообщаться не только с исполнителем, но и его наследниками. В частности, старшая дочь певца Алла-Виктория рассказала о любимом слове отца.
Оказалось, что Филипп Киркоров с удовольствием употребляет в речи слово «спорт». В подтверждение своих слов 11-летняя девочка продемонстрировала плакат, на котором были изображены соответствующая надпись и поп-король с лыжами в руках.
Также на премьере пародийного фильма появилась звезда шоу «Дом-2» Ольга Бузова. Исполнительница одной из главных ролей поделилась заветным желанием на Новый год.