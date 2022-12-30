Байден помиловал застрелившую мужа пожилую американку

Еще одной помилованной оказалась 80-летняя американка. Когда ей было 33 года, она застрелила своего мужа. Как установили следователи, мужчина издевался над беременной супругой вплоть до дня трагедии. Согласно сообщению Белого дома, женщине предстояло провести за решеткой от одного года до пяти лет.