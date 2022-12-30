Байден помиловал застрелившую мужа пожилую американку

Президент США Джо Байден помиловал шесть граждан страны. Среди них оказалась пожилая женщина, которая почти 50 лет назад убила мужа, сообщили в Белом доме.
Пятеро американцев были осуждены за незначительные преступления, связанные с наркотиками. Но с тех пор граждане стали вести примерный образ жизни. Всем им Байден списал судимости.
Еще одной помилованной оказалась 80-летняя американка. Когда ей было 33 года, она застрелила своего мужа. Как установили следователи, мужчина издевался над беременной супругой вплоть до дня трагедии. Согласно сообщению Белого дома, женщине предстояло провести за решеткой от одного года до пяти лет.