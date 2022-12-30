Очередной из «хора попрошаек»: Герой России Липовой оценил слова Буданова о «тупике» на фронте

Заявления главы ГУР МО Украины о стратегическом «тупике» на фронте являются банальной попыткой выпросить больше оружия у Запада. В настоящий момент все украинские ЛОМы активизировались на этом направлении. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой.