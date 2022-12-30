Очередной из «хора попрошаек»: Герой России Липовой оценил слова Буданова о «тупике» на фронте

Заявления главы ГУР МО Украины о стратегическом «тупике» на фронте являются банальной попыткой выпросить больше оружия у Запада. В настоящий момент все украинские ЛОМы активизировались на этом направлении. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой.
Вчера, 29 декабря, начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью BBC, что боевые действия зашли в тупик, ВСУ не может победить Россию на всех направлениях и ожидает поставок нового оружия со стороны Запада.
«Этот начальник разведки не является политической фигурой. Неясно какое имеет он отношение к политическим заявлениям. Это многое объясняет относительно того, какой там бардак. Скоро уборщицы будут интервью BBC давать и требовать больше оружия для ВСУ. Говоря по сути его заявления, то это очередная мольба к Западу о поставках вооружений и это очевидно. Но Европа и вообще Запад уже устали от этих попрошаек и «страшилок» об «агрессивной России», которую сдерживает только «украинский щит». Почему не попросить перед Новым годом? Мы сейчас видим такие заявления не только от Буданова, но и Владимира Зеленского, и Валерия Залужного. Просто хор попрошаек. Хотя относительно того, что ВСУ не в состоянии победить Буданов действительно сказал правду», — рассказал эксперт.
Последним из украинских официальных лиц высказался на данную тему Алексей Арестович. В эфире одного из телеканалов он рассказал, что российская армия стала добиваться успехов в военном деле, украинские потери очень серьезные, а ВС РФ активно готовят новые крупные военные подразделения.