События на Украине к 21:00 30 декабря: Кулеба критикует Венгрию, ВСУ нарушили линию питания ЗАЭС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тем временем рассказал, что в результате украинских обстрелов за 2022 год на территории региона погибли 22 мирных жителя, а еще 100 ранены. Повреждены либо разрушены 1600 жилых домов и квартир, в приграничных поселках нарушены свето-, газо- и водоснабжение, из них суммарно эвакуированы около 7000 человек.