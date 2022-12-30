События на Украине к 21:00 30 декабря: Кулеба критикует Венгрию, ВСУ нарушили линию питания ЗАЭС

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 30 декабря.
Россия
Минобороны РФ сообщает, что в результате ударов высокоточным оружием 29 декабря поражены объекты энергетики, военного управления, оборонные предприятия Украины. Остановлено производство и ремонт техники, нарушена переброска резервов противника и иностранного вооружения по железным дорогам.
Вместе с тем за сутки поражены 73 артиллерийских подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), 86 районов скопления войск, радиолокационная станция комплекса С-300, реактивная установка «Град». Также сбиты 14 беспилотников, восемь снарядов и противорадиолокационная ракета HARM.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тем временем рассказал, что в результате украинских обстрелов за 2022 год на территории региона погибли 22 мирных жителя, а еще 100 ранены. Повреждены либо разрушены 1600 жилых домов и квартир, в приграничных поселках нарушены свето-, газо- и водоснабжение, из них суммарно эвакуированы около 7000 человек.
МАГАТЭ также сообщает об отключении резервной линии электропитания Запорожской АЭС в результате украинского обстрела.
Ситуация в Донбассе
В течение дня происходили разведки боем с обеих сторон на Купянском и Лиманском направлениях, в то время как западнее Донецка и под Бахмутом российские подразделения продолжают наступление.
Сосредоточенная работа артиллерии РФ наблюдалась западнее Кременной и юго-восточнее Ямполовки. ВСУ периодически атакуют севернее Лисичанска, однако успеха не добиваются.
По поручению Владимира Путина в ДНР будет создан центр реабилитации для людей, получивших инвалидность, в том числе в результате боевых действий. Расширяются возможности электронного сертификата для приобретения инвалидами отдельных видов товаров (например, протезов), работ и услуг.
Власти Луганской и Донецкой народных республик также активизировали работу по дальнейшей интеграции в РФ, чему предшествовало сегодняшнее принятие новых конституций.
Украина
Издание Pittsburgh Post-Gazette заявляет, что Владимир Зеленский перед визитом в Вашингтон тайно звонил лидеру республиканцев в Сенате США Митчу Макконнеллу с просьбой повлиять на передачу Киеву арестованных российских активов. При этом источник информации не указывается.
Бывший французский президент Франсуа Олланд подтвердил слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения изначально заключались для того, чтобы дать Киеву передышку и укрепить его армию.
«С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Действительно, украинская армия стала совсем другой. Она лучше обучена и оснащена. Заслуга Минских соглашений в том, что они предоставили украинской армии такую возможность», — сказал он.
Также сегодня глава украинского МИД Дмитрий Кулеба раскритиковал Венгрию за то, что она не движется в фарватере общеевропейской политики. По его словам, Будапешт в борьбе за свои интересы иногда берет Киев «в заложники».