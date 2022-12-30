Анна Семенович заявила, что не собирается тратить время на подготовку к Новому году

Певица Анна Семенович рассказала, как относится к предновогодней суете. Знаменитость заявила, что не планирует тратить время на подготовку стола к Новому году.
Семенович объяснила, почему решила отказаться от суеты, в которую погружаются все россияне перед праздниками. По ее словам, люди скупают продукты, будто их больше никогда не будет на полках.
«Я даже маме говорю: «Не надо». Нас будет человека три-четыре, а на столе восемь видов салата, горячее, это все тухнет потом. Я просто в шоке. Я забила на все», — заявила Семенович подписчикам.
Артистка сообщила, что хочет встретить Новый год отдохнувшей. Она уточнила, что купит готовый салат «Оливье» и отправится праздновать к друзьям. Более того, в этом году Семенович впервые за много лет не работает в новогоднюю ночь.