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Трое детей получили смертельные травмы в ДТП с грузовиком под Мурманском

Происшествия
Трое детей получили смертельные травмы в ДТП с грузовиком под Мурманском

В Мурманской области дорожно-транспортное происшествие унесло жизни троих детей. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Трагический инцидент произошел на 1201-м километре дороги Р-21 «Кола». Там столкнулись автомобили Volkswagen и Scania. Трое юных пассажиров легковушки получили смертельные травмы. Двое взрослых попали в больницу. Информация об их состоянии не поступала.

Стражи порядка возбудили уголовное дело. Причина аварии устанавливается.
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