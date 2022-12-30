Трое детей получили смертельные травмы в ДТП с грузовиком под Мурманском

В Мурманской области дорожно-транспортное происшествие унесло жизни троих детей. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Трагический инцидент произошел на 1201-м километре дороги Р-21 «Кола». Там столкнулись автомобили Volkswagen и Scania. Трое юных пассажиров легковушки получили смертельные травмы. Двое взрослых попали в больницу. Информация об их состоянии не поступала.
Стражи порядка возбудили уголовное дело. Причина аварии устанавливается.