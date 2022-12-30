Актер Уокер Скобелл назвал сроки выхода сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

Американский актер Уокер Скобелл рассказал, когда ждать сериал «Перси Джексон и Олимпийцы», в котором он играет главную роль. Основой для проекта стали романы Рика Джордана.
Премьера «Перси Джексона и Олимпийцев» состоится на стриминговом сервисе Disney+. По словам Скобелла, шоу стоит ждать через год. Актер сообщил в интервью GoErie, что сериал выпустят в конце 2023 года или в начале 2024-го.
Джордан называл те же сроки премьеры. При этом писатель уточнял, что лишь предполагает, поскольку не в курсе конкретных планов Disney.
Напомним, первый роман цикла «Перси Джексон и Олимпийцы» вышел в 2005 году. Книга получила название «Перси Джексон и Похититель молний». Джордан издал четыре продолжения произведения.
Цикл рассказывает о юном полубоге Перси, который является сыном Посейдона и обычной женщины Салли Джексон. Вышло два фильма по книгам серии, но после этого кинофраншизу не продолжили.