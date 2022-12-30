«Розовый прилив», массовая миграция и кризис в Гаити: итоги 2022 года в Латинской Америке

Международная редакция ФАН подводит итоги 2022 года в огромной Латинской Америке.
Массовые протесты против инфляции и роста цен на топливо, символический «левый поворот» в Бразилии, Колумбии и Чили, рекордная жара в бассейне реки Парагвай, гуманитарный кризис в Гаити, борьба с климатическими изменениями и насилием со стороны преступных банд. Уходящий 2022-й год для Латинской Америки ознаменовался многочисленными крупными событиями, которые вновь изменили эту часть света.
Подробнее о самых значимых итогах года — в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.
Латинская Америка
Глобальная пандемия и ее влияние на экономику страны оставались на самом пике в начале 2022 года. В Аргентине каждый день устанавливал новые рекорды уровень заражений COVID-19, и вакцинация также шла полным ходом. С распространением нового штамма «Омикрон» все больше государств, включая Бразилию, начали устанавливать ограничения в круизных лайнерах, чтобы защитить пассажиров на борту. Кроме того, в странах Латинской Америки ввели сертификаты о вакцинации, отменили карнавалы и применили другие ограничения.
Засуха и последствия кризиса на Украине и антироссийских санкций стали причиной продовольственного кризиса и роста цен на топливо в странах регион. К примеру, в апреле 2022 года десятки тракторов и сто тысяч демонстрантов оккупировали главную площадь Аргентины. Они требовали снижения налогов и помощи с горючим в разгар мирового продовольственного кризиса. Представители Бразилии, Аргентины, Боливии, Парагвая, Уругвая и Чили призвали Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО) не допустить применения экономических санкций против российских удобрений.
В политической сфере наблюдалось явное увядание влияния Соединенных Штатов в регионе и расколсреди стран. Доказательством этого стал Саммит Америк, созванный с 6 по 10 июня, который бойкотировали несколько стран в ответ на решение США не приглашать Венесуэлу, Кубу и Никарагуа.
В экономике страны Латинской Америки столкнулись с рекордной инфляцией и рецессией. Центральные банки быстро увеличивали процентные ставки, что лишь ухудшало положение населения.
Последствия климатических изменений в Латинской Америке дали о себе знать уже в январе 2022 года. Аргентина вместе с Бразилией и Уругваем столкнулись с сильнейшими наводнениями после продолжительной засухи в 2021 году. Природная катастрофа привела к сотням жертв, сбою системы электроснабжения и серьезному ущербу для инфраструктуры. Наводнения в некоторых районах сопровождались рекордной жарой в других, что нанесло серьезный удар сельскому хозяйству Аргентины, Бразилии и прочих стран.
Хотя на смену жаре пришли наводнения, усилия латиноамериканских государств по борьбе с климатическими изменениями нельзя назвать успешными. Пожары в тропических лесах Амазонии в Бразилии — «легких планеты» — достигли в августе наибольших масштабов за последние 12 лет, а темпы обезлесения продолжили бить новые рекорды при президенте Бразилии Жаире Болсонару.
Наконец, традиционная проблема Латинской Америки — насилие, вызванное деятельностью многочисленных и неконтролируемых преступных группировок, — осталась в центре внимания. Во многих странах замечен рост количества убийств. По итогам 2021 года абсолютными лидерами стали Мексика и Бразилия, за которыми следуют Венесуэла, Гондурас и Гватемала.
Аргентина
В 2022 году самыми обсуждаемыми в Аргентине стали такие традиционные проблемы, как высокая инфляция, внешняя задолженность МВФ, коррупция и неожиданная победа на чемпионате мира.
В центре внимания всего мира в 2022 году оказалась сделка Аргентины с Международным валютным фондом (МВФ). В конце января правительство Аргентины достигло соглашения с МВФ о сделке в размере 44,5 млрд долларов. Длительные переговоры касательно новой программы по выплате крупнейшего за всю историю организации долга вызвали волну критики и протестов со стороны противников соглашения. Спорная сделка с МВФ также привела к отставке министра экономики Мартина Гусмана, руководящего этим процессом.
Другим важным событием для Аргентины и для России стала встреча президентов Альберто Фернандеса и Владимира Путина, которая подтвердила ключевую роль Москвы для Буэнос-Айреса. Аргентинский президент пообещал, что Аргентина может стать для России и россиян «воротами в Латинскую Америку».
Но после эскалации конфликта на Украине в феврале 2022 года Аргентина оказалась меж двух огней, пытаясь не поддаваться шантажу со стороны США, которые требовали разорвать отношения с Россией, важным торговым партнером. Постоянный представитель страны в ООН Фабиан Оддоне выразил обеспокоенность по поводу противостояния Запада с Россией, призвав к мирному разрешению конфликта. Позже Аргентина отказалась вводить санкции против России, несмотря на требования Киева.
Украинский кризис и антироссийские санкции нанесли удар по экономике многих стран мира, и Аргентина, традиционно страдающая от безудержной инфляции, не стала исключением. Темы обесценивания аргентинской валюты к концу года превысили 100%, усугубляя общемировой рост цен на топливо.
Ситуация в экономике раз за разом приводила массовым протестам, участники которых критиковали правительство за инфляцию, огромный внешний долг и сделку с МВФ. Недовольство политикой властей, экономической ситуацией и отсутствием диалога в правительстве привели также к шокирующему покушению на вице-президента Кристину Фернандес де Киршнер 1 сентября. Вскоре Киршнер столкнулась с еще одним несчастьем — суд приговорил ее в декабре к шести годам тюремного заключения из-за дела о коррупции. Однако ожидается, что приговор не вступит в законную силу до тех пор, пока не будут рассмотрены все апелляции в вышестоящих судах, что может занять несколько лет.
Фолклендские острова, известные как Мальвинские, являются предметом почти 200-летних споров между Буэнос-Айресом и Лондоном. В 2022 году это вопрос не потерял актуальность. Особо значимым стали поддержка Латиноамериканского парламента и КНР притязаний Аргентины на территории, к осуждению Великобритании.
Конец год принес неожиданно положительные новости для Аргентины — сборная страны одержала победу на ЧМ-2022. Футбольный триумф подарил аргентинскому населению чувство временной эйфории, внушив надежды на более благоприятный 2023 год.
Бразилия
Самым обсуждаемым событием 2022 года в Бразилии стали президентские выборы в октябре. Уже 1 января девять кандидатов предварительно заявили о намерении участвовать в гонке, в том числе крайне правый Жаир Болсонару, имевший на тот момент рекордно низкий рейтинг одобрения, и социалист Луис Инасиу Лула да Силва, с которого были лишь недавно сняты обвинения в коррупции. Местная и международная общественность внимательно наблюдала за результатами предвыборных опросов общественного мнения, в которых с существенным отрывом лидировал Лула.
Год начался не лучшим образом для Жаира Болсонару, которого критиковали за политику и высказывания в период пандемии. Количество заражений COVID-19 в начале года в Бразилии достигло рекордных уровней. А комиссия Сената Бразилии обвинила Болсонару в преступлениях против человечности из-за халатного отношения, некомпетентности и отрицания научных фактов о коронавирусе.
Уровень одобрения Болсонару значительно пострадал также в ходе противостояния с главой Федерального верховного суда Алешандри ди Мораишем, который обвиняет президента в незаконных нападках на электронную систему голосования, разглашении секретной информации и других преступлениях.
Тем не менее визит Болсонару в Москву для проведения переговоров с Владимиром Путиным в начале февраля существенно сократил отрыв от рейтинга Лулы. Президенты обсудили способы расширения взаимодействия между странами и подписали ряд соглашений для удовлетворения интересов электората Болсонару в сельском хозяйстве.
Более того, правительство Бразилии отказалось осуждать Россию и вводить против нее санкции после эскалации украинского кризиса, заняв нейтральную позицию в этом вопросе. Болсонару подтвердил свою нейтральную позицию в конфликте и после встречи с Владимиром Зеленским в июле 2022 года. На тот момент кандидат в президенты Лула да Силва также раскритиковал позицию США и ЕС, заявив, что западные страны могли бы избежать этого конфликта, если бы пожелали.
А вот граждане Бразилии отнеслись к украинскому кризису по-своему. Сотни бразильцев отправились воевать в составе территориальной обороны Киева в качестве наемников. Однако большинство историй закончилось возвращением разочарованных боевиков или скандалами.
Тем временем в Бразилии приближался день президентских выборов, в связи с чем среди общественности возрастало беспокойство по поводу их исхода. Особое волнение вызывало повторение сценария «штурма Капитолия» по причине «схожести» в поведении Болсонару и экс-президента США Дональда Трампа — их обоих обвиняли в распространении дезинформации и обоих заранее подозревали в нежелании принимать чужую победу.
Победа бывшего президента Лулы да Силвы, уверенно сохранявшего преимущества в опросах общественного мнения, казалась неизбежной. Наконец, социалист, обещавший «восстановить уважение к Бразилии», одержал триумф 30 октября, получив 50,9% голосов против Болсонару. Это привело к апогею в процессе «левого поворота» в Латинской Америке, начавшейся в последние два года.
Пока часть страны ликовала из-за возвращения к власти одного из самых любимых президентов в истории Латинской Америки, сторонники Болсонару вышли на массовые акции протеста, парализовав Бразилию. Несмотря на ожидания саботажа со стороны уходящего главы государства, Жаир Болсонару пропал из глаз общественности на несколько дней, лишь подлив масла в огонь в ходе общенациональных забастовок дальнобойщиков. Несмотря на такое сопротивление со стороны народа и бездействие Болсонару, команде Лулы удалось запустить процесс передачи власти.
Социалист сразу же приступил к подготовке проведения своих реформ — от более активной и ответственной экологической политики к более масштабной социальной политики вопреки возможному госдолгу.
Венесуэла
Начало года в Венесуэле оказалось не таким уж многообещающим в политической сфере после того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил власти США в саботаже диалога с оппозиций из-за экстрадиции из Кабо-Верде венесуэльского бизнесмена Алекса Сааба. Это разрушило надежды сторон на достижение дальнейших успехов в ходе переговоров в Мехико, которые были заморожены до конца года.
Тем не менее венесуэльская оппозиция пошла на уступки в 2022 году, приняв участие в выборах, которые бойкотировала в течение нескольких лет. В некоторых случаях оппозицию ждал успех — кандидат на должность губернатора венесуэльского штата Баринас одержал победу на местных выборах 9 января. Это стало «символической победой» в регионе, которым более 22 лет управляла правительственная коалиция.
С началом военной операции на Украине Венесуэла выразила свою поддержку России, выступила противсанкций и обвинила Запад в попытке «развязать большую войну» против РФ, чтобы разделить ее.
Одновременно украинский кризис и отказ США от российской нефти предоставили Каракасу большие экономические возможности, так как Вашингтон стремился заместить российскую долю импорта с помощью латиноамериканских поставок. Подобная ситуация позволила Венесуэле добиться смягчения санкций со стороны США для добычи и экспорта нефти.
Напряженные отношения Каракаса с соседней Колумбией сохранились. Основными причинами стали нападения леворадикальных группировок FARC и ELN, против которых Венесуэла начала военную операцию, а также идеологическое противостояние с правительством в Боготе.
Тем не менее отношения с Колумбией существенно улучшились с приходом к власти нового президента Густаво Петро, который пообещал возобновить торговлю через границу протяженностью 2219 километров. Уже в конце августа 2022 года страны восстановили дипломатические отношения после нескольких лет напряженности.
Подобные геополитические сдвиги в Латинской Америке способствовали и изменению ситуации с оппозицией. Правительство Венесуэлы возобновило диалог с политическими противниками в конце ноября, что позволило смягчить американские санкции на нефтяную индустрию. А в декабре стало известно о решении части оппозиционной коалиции сместить Хуана Гуайдо с поста главы так называемого временного правительства, что ознаменовало бы конец стратегии США против Николаса Мадуро.
Гаити
В Гаити минувший год принес углубление политического, экономического, социального и гуманитарного кризисов. Убийство президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года погрузило беднейшее государство Западного полушария в полный хаос.
Первыми признаками катастрофы стали отсутствие прогресса в расследовании убийства Моиза, многократные отказы судей работать с этим делом, вакуум в правительстве и нападение на захватившего власть премьер-министра Ариэля Анри в начале января.
«Цикл страха и отчаяния» охватил Гаити к августу — страна погрузилась в войну преступных банд,борющихся за контроль над территориями разных районов Порт-о-Пренса. Звуки выстрелов, пожары, похищения, ограбления и другие формы насилия вновь стали обыденным явлением в городе, оказавшемся в полном беззаконии.
Когда премьер-министр Анри, в ходе своего правления узурпировавший сразу несколько ветвей власти, предупредил о повышении цен на топливо, Гаити охватили массовые беспорядки. Все чаще стали звучать требования о его отставке, обеспечения безопасности и понижения цен на топливо и продукты питания.
Ситуация вновь ухудшилась, когда коалиция банд G9 an Fanmi во главе с Джимми Шеризье вырыла окопы и возвела баррикады на въезде к портовому нефтяному терминалу «Варрё», что привело к критической нехватке топлива в стране и гуманитарному кризису на фоне дефицита питьевой воды и новой эпидемии холеры. Блокада вскоре была прорвана полицией Гаити при помощи военной техники, отправленной западными странами, однако кризис в Гаити сохранился.
На фоне глубочайшего хаоса генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил одной или нескольким странам направить «силы быстрого реагирования» для оказания помощи полиции Гаити в устранении угрозы, исходящей от вооруженных банд. Правительство Анри поддержало идею о военной интервенции, призвав США и Канаду возглавить многонациональные силы и перебросить военную технику. Это вызвало недовольство населения страны, которое прекрасно помнило последствия иностранного вмешательства на протяжении всей гаитянской истории.
Вскоре Совет безопасности ООН утвердил «режим санкций» для наказания лидеров преступных группировок в Гаити и призвал ввести эмбарго на поставки оружия на Гаити против всех лиц, кроме армии и полиции, на фоне усугубления кризиса. Данная инициатива была поддержана Канадой, США и Швейцарией, которые ввели санкции против экономической и политической элиты Гаити.
Гватемала
В Гватемале и Гондурасе в минувшем году, как и в 2021-м, одной из главных задач всей внешней и внутренней политики стало предотвращение формирования караванов мигрантов, направляющихся в США. Правительство Гватемалы разработало ряд протоколов в случае прибытия новой группы беженцев в январе. Тем не менее эти усилия стали тщетны, так как потоки мигрантов продолжили направляться к американской границе.
Сохранилась и одна из коренных проблем Гватемалы — коррупция. В феврале нынешний президент Алехандро Джамматтеи были обвинен сайтом El Faro в «финансировании своей кампании за счет взяток от строительной компании». А в декабре экс-президент Отто Перес Молина и его вице-президент Роксана Бальдетти были приговорены к 16 годам тюремного заключения по делу о взяточничестве.
Гондурас
Вступление в должность первой женщины — президента Гондураса Сиомара Кастро ознаменовало собой новую веху в истории страны. В сфере безопасности Кастро пообещала «бескомпромиссную борьбу с наркотиками», продвижение экономического роста, борьбу с коррупцией и устранение других коренных причин миграции.
Тем временем американский Госдепартамент рассекретил информацию о включении экс-президента Хуана Эрнандеса — который еще недавно был преданным союзником Вашингтону — в черный список и запрете во въезде в страну из-за возможного сотрудничества с наркоторговцами.
Несмотря на беспокойство Тайваня в связи с открытием посольства КНР в Никарагуа и инаугурации нового президента в Гондурасе, отношения Тегусигальпы с Тайбэем продолжили укрепляться. Официальная встреча между представителями стран 28 января стала дальнейшей демонстрацией поддержки Китайской Республики со стороны Гондураса.
Колумбия
Традиционная проблема насилия со стороны вооруженных группировок «Армия национального освобождения» (ELN) и «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC)» не прекратила тревожить жителей Колумбии и в 2022 году. Январь начался с вооруженного столкновения на северо-востоке страны, унесшего жизни свыше 20 человек. Передел наркорынка и рынка нелегальной добычи ресурсов в приграничных с Венесуэлой департаментах представил перед Колумбией угрозу очередного длительного конфликта.
Важным событием 2022 года в Колумбии стали президентские выборы, на которых одержал победусоциалист Густаво Петро. Новый глава государства обещал заморозить разведку и добычу новых нефтяных и газовых месторождений, сократить участие в действиях блока НАТО, полностью реформировать колумбийских силовиков, а также уменьшить зависимость от США во внешней политике. Он также восстановил отношения с правительством Мадуро, что кардинальным образом изменило динамику в регионе.
Еще одной важной мерой Петро стало возобновление диалога с представителями ELN, работа над применением мирного соглашения от 2016 года по отношению к бывшим членам FARC, которые отвергают его, а также сотрудничество с преступными бандами, которым он предложит сокращенный тюремный срок взамен на информацию о наркоторговле в стране. Такие шаги внушают надежду на улучшение ситуации с безопасностью в Колумбии и прекращение длительного внутреннего конфликта.
Коста-Рика
Главным событием 2022 года в Коста-Рике стало избрание президента от партии «Социал-демократический прогресс» Родриго Чавеса. Политик, выполнявший роль менеджера по стране в представительстве Всемирного банка в Индонезии и министра экономики при уходящем президенте Карлосе Альварадо, обещал продолжить стабильное погашение платежей, чтобы облегчить бремя растущей задолженности страны. Он также объявил о намерении сократить стоимость жизни, бороться с коррупцией и сотрудничать с оппозиционными партиями, составляющими большинство в конгрессе.
Куба
2022-й год на Кубе ознаменовался традиционным противостоянием с США и Западом в целом, активной внешней политикой и поддержкой РФ, а также природными бедствиями.
В начале года во внешней политике произошел небольшой прорыв в диалоге с США после того, как Вашингтон возобновил консульскую работу на Кубе. Тем не менее отношения вновь накалились после того, как власти Кубы обвинили США и НАТО в том, что они стали причиной конфликта на Украине. Позже, в июле, США ввели новые санкции против 28 кубинских официальных лиц, которые якобы были связаны с подавлением прошлогодних протестов на Острове свободы.
Реакция правительства Кубы в отношении эскалации украинского кризиса показала непоколебимую поддержку России. Гавана обвинила власти США в эскалации ситуации на востоке Украины и призвала страны НАТО «серьезно рассмотреть вполне обоснованные требования РФ о гарантиях безопасности». Декабрь ознаменовался приездом президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля в Москву в знак крепкой дружбы с РФ и для углубления политического диалога.
Природные бедствия продолжили представлять большую угрозу для острова в Карибском море. Серьезным ударом по Кубе стал мощный взрыв на нефтебазе в городе Матансас в августе, прогремевший в результате удара молнии и вызвавший эвакуацию тысяч человек. Сезон ураганов принес несколько штормов на Кубу, которые привели к серьезному ущербу инфраструктуре страны, блэкаутам и жертвам.
Мексика
Правительство Мексики в 2022 году проявило себя как важный игрок на международной арене и потенциальный лидер в регионе. Тем не менее на внутренней арене государство продолжило бороться с традиционными вызовами, как нелегальная миграция, насилие со стороны наркокартелей и экономический спад.
На фоне падения авторитета Бразилии из-за неудач в правлении Жаира Болсонару правительство Мексики многократно проявило себя в качестве потенциального лидера латиноамериканского региона. Так, глава МИД Мексики Марсело Эбрард предложил США и другим странам Западного полушария рассмотреть возможность создания в регионе более глубокого интеграционного объединения, похожего на Евросоюз. По словам главы МИД Марсело Эбрарда, организация американских государств давно уже «изжила себя». Идея о замене ОАГ новой организацией уже давно стоит на повестке дня многих латиноамериканских правительств, особенно Мексики, и «левый поворот» в ряде стран может поспособствовать ускорению этого процесса.
С активизацией боевых действий на Украине правительство Мексики, как и другие латиноамериканские страны, отказалось осуждать РФ и прекращать импорт вакцины от COVID-19 «Спутник V». Президент Андрес Лопес Обрадор подчеркнул, что его правительство намерено сохранить хорошие отношения с Россией и не применять карательные меры экономического характера.
Обрадор, несмотря на высокий рейтинг одобрения, также столкнулся с активным сопротивлением оппозиции. Уже 2 января неизвестные лица снесли статую главы государства в штате Мичоакан.
В 2022 году осталась актуальной и проблема миграции через Мексику в США. Летом образовались очередные караваны из граждан стран Центральной Америки, Венесуэлы и Кубы, несмотря на трагедию в Техасе, в результате которой погибли 53 мигранта. В конце декабря на границе США с Мексикой вновь собрались тысячи мигрантов в ожидании ослабления миграционных правил со стороны Вашингтона.
Другим важным направлением является борьба с преступностью. Так, политика Обрадора в области безопасности и его сотрудничество в этом вопросе с США привела к задержанию известного основателя организованного преступного сообщества «Картель Гвадалахары» Рафаэля Каро Кинтеро. Тем не менее атмосфера насилия продолжила царить в городах Мексики по причине деятельности наркокартелей.
Никарагуа
Начало года в Никарагуа ознаменовалась обсуждениями о символическом открытии посольства КНР.Центральноамериканское государство возобновило дипломатические отношения с Китаем 10 декабря, после того, как власти страны разорвали связи с Тайванем в знак уважения «принципа одного Китая». Этот шаг привел к сокращению количества латиноамериканских государств, признающих государственный суверенитет Тайваня, до восьми — остров признают только Белиз, Гватемала, Гаити, Гондурас, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия и Сент-Винсент и Гренадины.
Еще одним важным событием в начале года стало приведение к присяге Даниэля Ортеги в качестве президента Никарагуа после победы на выборах 7 ноября. Вместе с этим сроком социалист Ортега будет занимать пост главы Никарагуа на протяжении рекордных 26 лет. Выборы в стране прошли в крайне напряженной обстановке по причине как внутренних обстоятельств, так и международного давления.
В преддверии выборов были отстранены от процедуры голосования или арестованы 35 руководителей оппозиции, включая семь кандидатов в президенты, из-за чего Генеральная Ассамблея Организации американских государств (ОАГ) приняла резолюцию о нелегитимности выборов. Подобное вмешательство во внутренние дела государства стало поводом для выхода Никарагуа из ОАГ.
Перу
Невероятно тернистый путь ушедшего президента Перу Педро Кастильо можно было наблюдать с начала января 2022 года.
Уже 4 января генеральный прокурор Перу запустил предварительное расследование против левого президента Педро Кастильо из-за обвинений в «сговоре» и «злоупотреблении служебным положением» при выдаче государственных контрактов. Кроме того, хаос в правительстве Кастильо выразился в отставке пяти премьер-министров и бесконечными перестановками в кабинете на фоне противостояния конгресса, в котором доминирует оппозиция.
Наконец Кастильо столкнулся с попыткой импичмента из-за обвинений в коррупции 28 марта и 7 декабря. Последнее голосование об импичменте привело к правительственному кризису, в результате которого экс-президент был свергнут и арестован после незаконной попытки роспуска конгресса и введения режима ЧП. На место Кастильо была избрана новый президент Дина Болуарте.
Правительственный кризис и отставка Кастильо сопровождались массовыми беспорядками, которые устроили сторонники ушедшего президента по всей стране, которые унесли жизни десятков человек. Правительство Болуарте столкнулось с резкой критикой из-за введения режима ЧП, которое позволило полиции жестко подавить выступления.
Правление Кастильо также омрачилось утечкой 23 тысяч баррелей нефти 15 января после того, как в танкер попала вода из-за сильных волн, вызванных извержением вулкана в государстве Тонга. В связи с этим правительство Перу наложило штраф на Repsol в размере 122 тысяч долларов из-за невыполнения требований об определении затронутых зон.
Сальвадор
Главной темой 2022 года в Сальвадоре стало внедрение президентом Найибом Букеле биткоина, который был сделан официальным платежным средством. Несмотря на всестороннюю критику, прогрессивный глава государства принял всевозможные меры по реализации своего плана, в том числе подготовив около 20 законопроектов для регулирования рынка криптовалют.
Тем не менее введение биткоина привело не только к критике со стороны международных организаций, но и понижению рейтинга страны такими агентствами, как Fitch и Moody’s, которые предупредили о банкротстве Сальвадора в случае падения цен на BTC (которое вскоре последовало). Сам Букеле отверг критику в сторону своих инициатив и продолжил прилагать большие усилия с целью стимулировать граждан использовать биткоин в повседневной жизни.
Чили
Чили пережила большие изменения в 2022 году благодаря вступлению в должность прогрессивного социалиста Габриэля Борича, обещавшего устранить неравенство путем реформирования систем пенсионного обеспечения и здравоохранения, стимулирования инвестиций и изменений в Конституции Чили.
Тем не менее начало президентского срока оказалось тернистым, несмотря на уровень одобрения в 51%. Еще до инаугурации в марте молодой политик столкнулся с активным сопротивлением индейцев мапуче на юге страны. Нападения представителей коренных народов, которые начались еще в декабре 2021 года и сопровождались многочисленными поджогами, продолжились и в новом году после коммюнике Координационного комитета Арауко Маллеко (CAM), раскритиковавшего Борича. Правительство Боричаприняло решение о введении чрезвычайного положения на юге Чили, несмотря на то, что изначально отказалось продлевать предыдущий режим ЧП при экс-главе Себастьяне Пиньере.
Еще одним вызовом для нового президента стало принятие новой конституции. Большинство граждан Чили проголосовали против ее принятия, так как новый свод законов оказался слишком радикальным для страны, считающейся бастионом консерватизма и рыночной экономики, которые обеспечили десятилетия роста и стабильности, но также увеличили разрыв между богатыми и бедными.
Одновременно Борич активно развивал связи с другими государствами латиноамериканского региона, укрепляя позиции страны на международной арене. Президент Чили и глава МИД Мексики Марсело Эбрард договорились о создании стратегического партнерства и укреплении экономического сотрудничества 6 января.
Эквадор
Проблема насилия осталась крайне актуальной Эквадора. 2022 год начался с нового тюремного бунта, в результате которого погибли трое заключенных. Проблемы с безопасностью продолжались на протяжении всего года. В августе президенту Гильермо Лассо пришлось ввести режим ЧП из-за теракта, организованного наркокартелями, который привел к гибели пяти человек.
Отсутствие безопасности и ненадежная экономическая ситуация, вызванная ростом цен на топливо и инфляцией, привели к протестам против политики правительства президента Гильермо Лассо.
Позже выступления переросли в антиправительственные протесты в июле, которые вылились в столкновения с полицией, блокады дорог, поджогами шин и нападениями на журналистов. Участники потребовали заморозки цен на топливо, прекращения дополнительных разработок в нефтедобывающей и горнодобывающей промышленности, а также продления сроков для выплаты долгов мелких фермеров.
Представители индейцев призвали к дальнейшей «радикализации протестов» против правительства и началу масштабного восстания коренного населения. Беспорядки завершились лишь после достижения соглашения между сторонами, ударившего по нефтяному сектору Эквадора.