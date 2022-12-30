«Розовый прилив», массовая миграция и кризис в Гаити: итоги 2022 года в Латинской Америке

Ситуация в экономике раз за разом приводила массовым протестам, участники которых критиковали правительство за инфляцию, огромный внешний долг и сделку с МВФ. Недовольство политикой властей, экономической ситуацией и отсутствием диалога в правительстве привели также к шокирующему покушению на вице-президента Кристину Фернандес де Киршнер 1 сентября. Вскоре Киршнер столкнулась с еще одним несчастьем — суд приговорил ее в декабре к шести годам тюремного заключения из-за дела о коррупции. Однако ожидается, что приговор не вступит в законную силу до тех пор, пока не будут рассмотрены все апелляции в вышестоящих судах, что может занять несколько лет.