Министр обороны Австрии заявила о неготовности Европы к отключениям электричества

Она уверена, что страны Евросоюза не готовы к многодневным отключениям электричества, с которыми они столкнутся нынешней зимой. По ее словам, в результате отключений треть граждан не смогут «самостоятельно обеспечить себя». При этом она не сомневается, что перебои в электроснабжении затронут Европу.