Вена, 31 декабря. Европа не готова к длительным отключениям электроэнергии, которые могут произойти этой зимой. Об этом в интервью изданию Die Welt заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер.
Она уверена, что страны Евросоюза не готовы к многодневным отключениям электричества, с которыми они столкнутся нынешней зимой. По ее словам, в результате отключений треть граждан не смогут «самостоятельно обеспечить себя». При этом она не сомневается, что перебои в электроснабжении затронут Европу.
«Вопрос не в том, наступит ли блэкаут, а в том, когда он наступит», — заявила чиновница.
Говоря о грядущих перебоях в поставках электричества Таннер отметила, что их причиной является конфликт на Украине и действия российского руководства.
«Для Владимира Путина хакерские атаки на западные источники питания являются инструментом гибридной войны. Мы не должны притворяться, что это всего лишь теория. Мы должны быть готовы к отключениям электроэнергии в Австрии и Европе», — уверена министр.
В связи с этим она анонсировала планы по сооружению к 2025 году 100 самодостаточных казарм для военнослужащих австрийской армии. Согласно планам, они будут способны обеспечивать себя в течение как минимум двух недель в случае серьезных перебоев с энергоснабжением.
В то же время многие аналитики отмечают, что реальной причиной энергетического кризиса в Европе стал отказ от традиционной энергетики в пользу возобновляемых источников энергии. Обвинения же России в отключениях электричества в Европе являются лишь попытками европейских политиков возложить на Москву ответственность за собственные провальные решения.
Власти соседней Германии в начале зимы объявили о планах использовать спортивные сооружения и выставочные залы в качестве мест для обогрева. Они должны помочь замерзающим гражданам, которые не могут позволить себе оплатить стремительно растущие счета на электроэнергию.