Milliyet: рынок сжиженного природного газа окажется под ударом в 2023 году

Рынок сжиженного природного газа (СПГ) в следующем году окажется под ударом, пишет Milliyet, ссылаясь на заявление главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола.
Тот выразил опасение, что возникнет дефицит данного энергоресурса, так как мощности стран-экспортеров уже находятся на рекордно низком уровне. По данным Бирола, общий объем предложения составляет 20 млрд кубометров газа.
Основным потребителем СПГ традиционно выступает Китай, который может перетянуть на себя значительную долю мирового рынка. В этих условиях разрыв спроса и предложения в европейском регионе составит 30 млрд кубометров, что станет предпосылкой для усиления энергокризиса.