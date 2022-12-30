Milliyet: рынок сжиженного природного газа окажется под ударом в 2023 году

Основным потребителем СПГ традиционно выступает Китай, который может перетянуть на себя значительную долю мирового рынка. В этих условиях разрыв спроса и предложения в европейском регионе составит 30 млрд кубометров, что станет предпосылкой для усиления энергокризиса.