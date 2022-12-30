Оправдать зачистку политического поля: зачем Зеленскому нужен закон «О медиа»

Принятый Владимиром Зеленский закон о СМИ в первую очередь развязывает ему руки в контексте предстоящих парламентских выборов. Украинский лидер хочет окончательно зачистить политическое поле. Западу на такие проявления «свободы слова» глубоко наплевать. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Владимир Корнилов.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О медиа», ужесточающий регулирование медиасферы и наделяющий нацсовет по теле- и радиовещанию новыми полномочиями. Закон запрещает распространять «российскую пропаганду», дискредитировать украинский язык, отрицать или оправдывать коммунистический режим.
«Зеленский принял этот закон даже не столько для борьбы против РФ — там все, что было связано с не то что с Россией, но даже с оппозиционными партиями, давно уже зачищено в медиа и политическом пространстве. Сейчас Зеленский скорее поставил своей целью зачистку любой, даже прозападной оппозиции. В этом году, по идее, должны состояться парламентские выборы. Никто не знает, состоятся ли они вообще и о каких выборах сейчас в этой ситуации на Украине может идти речь. Но с другой стороны, по прошествии этого года нынешняя Верховная рада, пусть даже потешная и карманная, потеряет свою легитимность. И вот что с этим делать, в Киеве на Банковой улице пока еще не знают», — высказал свое мнение Корнилов.
По его словам, киевские власти могут готовить вариант фейковых выборов.
«Но для этого надо, чтобы такие деятели как Петр Порошенко, которые как бы на словах поддерживают Зеленского, были взяты под жесткий тотальный контроль и цензуру. Вот для чего это сейчас делается в Киеве. Западу, конечно, плевать на ценности демократии и либерализма о которых они трубили до этого. Поскольку Запад позволяет Украине делать сейчас все что угодно. Даже самые диктаторские и самые тоталитарные нормы принимать», — рассказал эксперт.
Напомним, что официально парламентские выборы на Украине должны состояться 29 октября 2023 года.