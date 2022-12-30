Оправдать зачистку политического поля: зачем Зеленскому нужен закон «О медиа»

Принятый Владимиром Зеленский закон о СМИ в первую очередь развязывает ему руки в контексте предстоящих парламентских выборов. Украинский лидер хочет окончательно зачистить политическое поле. Западу на такие проявления «свободы слова» глубоко наплевать. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Владимир Корнилов.