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Оправдать зачистку политического поля: зачем Зеленскому нужен закон «О медиа»

Политика
Оправдать зачистку политического поля: зачем Зеленскому нужен закон «О медиа»

Принятый Владимиром Зеленский закон о СМИ в первую очередь развязывает ему руки в контексте предстоящих парламентских выборов. Украинский лидер хочет окончательно зачистить политическое поле. Западу на такие проявления «свободы слова» глубоко наплевать. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Владимир Корнилов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О медиа», ужесточающий регулирование медиасферы и наделяющий нацсовет по теле- и радиовещанию новыми полномочиями. Закон запрещает распространять «российскую пропаганду», дискредитировать украинский язык, отрицать или оправдывать коммунистический режим.

Оправдать зачистку политического поля: зачем Зеленскому нужен закон «О медиа»
«Зеленский принял этот закон даже не столько для борьбы против РФ — там все, что было связано с не то что с Россией, но даже с оппозиционными партиями, давно уже зачищено в медиа и политическом пространстве. Сейчас Зеленский скорее поставил своей целью зачистку любой, даже прозападной оппозиции. В этом году, по идее, должны состояться парламентские выборы. Никто не знает, состоятся ли они вообще и о каких выборах сейчас в этой ситуации на Украине может идти речь. Но с другой стороны, по прошествии этого года нынешняя Верховная рада, пусть даже потешная и карманная, потеряет свою легитимность. И вот что с этим делать, в Киеве на Банковой улице пока еще не знают», — высказал свое мнение Корнилов.

По его словам, киевские власти могут готовить вариант фейковых выборов.

Оправдать зачистку политического поля: зачем Зеленскому нужен закон «О медиа»
«Но для этого надо, чтобы такие деятели как Петр Порошенко, которые как бы на словах поддерживают Зеленского, были взяты под жесткий тотальный контроль и цензуру. Вот для чего это сейчас делается в Киеве. Западу, конечно, плевать на ценности демократии и либерализма о которых они трубили до этого. Поскольку Запад позволяет Украине делать сейчас все что угодно. Даже самые диктаторские и самые тоталитарные нормы принимать», — рассказал эксперт.

Напомним, что официально парламентские выборы на Украине должны состояться 29 октября 2023 года.
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