Аппарат омбудсмена ДНР обнародовал статистические данные по погибшим и пострадавшим в республике за нынешний год. В регионе скончался 1091 мирный житель. Ранения получили 3533 человека. Отметим, что речь идет о тех, кто пострадал в результате агрессии украинских нацистов.
Ранее Следственный комитет России сообщил, что в Мариуполе после бегства солдат ВСУ и членов нацбата были найдены более трех тысяч тел убитых мирных граждан. СК возбудил по данному факту уголовное дело в отношении офицеров украинской армии.