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В ДНР более тысячи мирных жителей погибли за год

Происшествия
В ДНР более тысячи мирных жителей погибли за год

Аппарат омбудсмена ДНР обнародовал статистические данные по погибшим и пострадавшим в республике за нынешний год. В регионе скончался 1091 мирный житель. Ранения получили 3533 человека. Отметим, что речь идет о тех, кто пострадал в результате агрессии украинских нацистов.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что в Мариуполе после бегства солдат ВСУ и членов нацбата были найдены более трех тысяч тел убитых мирных граждан. СК возбудил по данному факту уголовное дело в отношении офицеров украинской армии.
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