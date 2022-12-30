В ДНР более тысячи мирных жителей погибли за год

Аппарат омбудсмена ДНР обнародовал статистические данные по погибшим и пострадавшим в республике за нынешний год. В регионе скончался 1091 мирный житель. Ранения получили 3533 человека. Отметим, что речь идет о тех, кто пострадал в результате агрессии украинских нацистов.