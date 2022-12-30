Амина Усманилаева рассказала, как отнеслась к победе Медведевой в шоу «Новые пацанки»

Амина Усманилаева заняла второе место в шоу «Новые пацанки». 22-летняя участница рассказала, как отнеслась к победе Киры Медведевой в шоу.
Усманилаева запомнилась зрителям, как девушка с самым добрым сердцем. При этом иногда она могла быть агрессивной, но такое поведение было связано с детскими травмами. Узнав о победе Медведевой она не смогла сдержать слез.
«Я заплакала, но то были слезы радости от колоссальной поддержки, которую получила. Кира на сто процентов достойна победы!» — рассказала Усманилаева изданию «СтарХит».
После окончания проекта ей удалось наладить отношения с семьей. Родные гордятся прогрессом Усманилаевой. Она надеется, что близкие увидят не только внешние, но и внутренние изменения.
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