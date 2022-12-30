Глава АдГ Крупалла высказался в поддержку мирного диалога по Украине

Германии необходимо содействовать дипломатическому пути разрешения сложившегося на Украине конфликта. Такое заявление сделал сопредседатель партии АдГ Тино Крупалла.
Он не разделил позицию лидера ХДС Фридриха Мерца, который призвал обеспечить официальный Киев танками. Вместо этого политик выступил в поддержку предложения главы украинского МИД Дмитрия Кулебы об организации «мирного саммита» в ООН.
«Я требую большей устремленности к миру от федерального правительства, а также от лидера оппозиции Мерца», — резюмировал Крупалла.
Ранее обозреватель Авраам Шама констатировал, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский посодействовали созданию базы для российско-украинских переговоров. Такой вывод он сделал после их встречи в Вашингтоне. Соответствующий материал появился на страницах The Hill.