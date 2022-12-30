Глава АдГ Крупалла высказался в поддержку мирного диалога по Украине

Ранее обозреватель Авраам Шама констатировал, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский посодействовали созданию базы для российско-украинских переговоров. Такой вывод он сделал после их встречи в Вашингтоне. Соответствующий материал появился на страницах The Hill.