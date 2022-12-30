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В Париже задержали двух мужчин, угрожавших взорвать вокзал Монпарнас

Происшествия
В Париже задержали двух мужчин, угрожавших взорвать вокзал Монпарнас

Двое мужчин пронесли газовые смеси на вокзал Монпарнас в Париже. В какой-то момент они начали кричать, что собираются «все взорвать», поэтому их задержали правоохранители. Об этом рассказала французская газета Figaro.

Инцидент произошел сегодня утром. Отмечается, что в рюкзаках злоумышленников находились девять газовых баллончиков для туристических примусов. При проверке специалисты не нашли прикрепленные к предметам системы детонации, которые могли бы представлять опасность.

Как сообщает источник, один из преступников является гражданином Франции. Его сообщник — уроженец Ливии. В настоящий момент оба мужчины находятся под стражей.
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