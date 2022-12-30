Анна Седокова рассказала о самом запоминающемся подарке от Деда Мороза

Певица Анна Седокова вспомнила о самом запоминающемся подарке на Новый год. Семья артистки была бедной, и она могла только мечтать о дорогих презентах или хорошей одежде.
Седокова призналась, что одежда для нее была чем-то из мира фантастики. Выпускное платье певица сшила самостоятельно из старого наряда матери. Все же есть у нее и счастливое воспоминание.
«И до сих пор помню, как Дед Мороз подарил мне колготки на Новый год. С блеском. Как я была рада!» — рассказала Седокова в социальных сетях.
Тяжелое детство осталось позади. Теперь певица является владельцем собственного бренда одежды. Десять лет назад она сделала свой первый свитшот с кислотным сердцем, а затем в Лос-Анджелесе вдоволь насмотрелась на яркую и дорогую одежду.