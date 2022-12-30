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Турист из Австралии едва не погиб от потери крови после падения возле бассейна на Бали

Происшествия
Турист из Австралии едва не погиб от потери крови после падения возле бассейна на Бали

Австралийский турист порезал артерию на плече при падении возле бассейна в отеле на Бали. Пострадавшего чудом спасли. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 29-летний мужчина поскользнулся на плитке и ударился головой о стеклянную дверь, получив ранение от осколков. Гражданину перевязали руку, после чего его доставили в больницу.

Выяснилось, что в медучреждении почти закончилась кровь нужной группы. Тогда невеста австралийца разместила пост с просьбой о помощи в социальной сети.

Около 20 неравнодушных туристов откликнулись и выразили готовность спасти жизнь пациента. Как только врачи разрешат, пара отправится на родину.
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