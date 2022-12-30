Турист из Австралии едва не погиб от потери крови после падения возле бассейна на Бали

Австралийский турист порезал артерию на плече при падении возле бассейна в отеле на Бали. Пострадавшего чудом спасли. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, 29-летний мужчина поскользнулся на плитке и ударился головой о стеклянную дверь, получив ранение от осколков. Гражданину перевязали руку, после чего его доставили в больницу.
Выяснилось, что в медучреждении почти закончилась кровь нужной группы. Тогда невеста австралийца разместила пост с просьбой о помощи в социальной сети.
Около 20 неравнодушных туристов откликнулись и выразили готовность спасти жизнь пациента. Как только врачи разрешат, пара отправится на родину.