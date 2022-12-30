Не надо ждать слишком многого: депутат Федоров оценил возможное сближение России и Китая

В текущей ситуации Китай позволяет нашей стране «держаться на плаву». Именно через его территорию осуществляется транзит основной части экспорта в РФ. Требовать от Пекина нечто большее и воспринимать заявления Си Цзиньпиня как новый этап более тесных взаимоотношений не стоит. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал депутат государственной думы РФ Евгений Федоров.