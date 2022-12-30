Не надо ждать слишком многого: депутат Федоров оценил возможное сближение России и Китая

В текущей ситуации Китай позволяет нашей стране «держаться на плаву». Именно через его территорию осуществляется транзит основной части экспорта в РФ. Требовать от Пекина нечто большее и воспринимать заявления Си Цзиньпиня как новый этап более тесных взаимоотношений не стоит. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал депутат государственной думы РФ Евгений Федоров.
Сегодня, 30 декабря, в рамках онлайн пресс-конференции Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпиня последний заявил, что на фоне сложной международной обстановки Пекин готов быть глобальным партнером с Москвой.
«Надо понимать, что Китай единственное государство, через которое осуществляется транзит товаров в условиях санкций. То есть ссора с Китаем означает сокращение товарной массы в России многократно. Просто по морю у нас нет международной страховки. Мы это видели по зерновой сделке, по нефти. А по суше через порты Китая — практически единственный вариант. Есть еще Турция, но Турция член НАТО. Поэтому, исходя из этой линии, нам ни в коем случае не надо ссориться с Китаем, на чем настаивают американцы. Я знаю, что они интригуют, чтобы мы поссорились с Китаем. И в этом плане слова руководители Китая — нормальные и логичные. Но, что называется, больше мы не получим. То есть достаточно иметь хорошие отношения с Китаем, а союзником он не будет в этой ситуации. Поэтому надо только приветствовать эти послания и, так сказать, поддерживать нормальный уровень отношения с Китаем, так как он сложился», — рассказал парламентарий.
Напомним, что 21 декабря в Пекин прилетел замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев и лично передал китайскому лидеру послание от президента РФ.