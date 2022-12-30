«Википедия» убрала слово «российский» из статьи про киберспортсмена Perfecto

Редактор «Википедии» Айдар Гарифуллин, являющийся участником проекта «Киберспорт», внес корректировки в статью про Илью Perfecto Залуцкого, который выступает за команду Natus Vincere по CS:GO. Имя игрока изменили с «российский киберспортсмен» на «киберспортсмен». Более того, Гарифуллин добавил сведения о том, что Залуцкий отказался от флага РФ.