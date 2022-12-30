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«Википедия» убрала слово «российский» из статьи про киберспортсмена Perfecto

Спорт
«Википедия» убрала слово «российский» из статьи про киберспортсмена Perfecto

Статью про российского киберспортсмена Илья Perfecto Залуцкого изменили на «Википедии».

Редактор «Википедии» Айдар Гарифуллин, являющийся участником проекта «Киберспорт», внес корректировки в статью про Илью Perfecto Залуцкого, который выступает за команду Natus Vincere по CS:GO. Имя игрока изменили с «российский киберспортсмен» на «киберспортсмен». Более того, Гарифуллин добавил сведения о том, что Залуцкий отказался от флага РФ.

Ранее тренер ростера OG Евгений Chuvash Макаров попросил администрацию портала Liquipedia обновить его профиль. Флаг России на ресурсе сменил нейтральный.
илья perfecto залуцкий Natus Vincere киберспорт википедия
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