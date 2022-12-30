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Опорный для оборонного сектора Промсвязьбанк получил контроль над СМП-банком

Экономика
Опорный для оборонного сектора Промсвязьбанк получил контроль над СМП-банком

Промсвязьбанк (ПСБ) договорился о покупке СМП-банка, основными акционерами которого являются Аркадий и Борис Ротенберги, пишет «Коммерсантъ».

По данным источников, опорный для российского оборонного сектора ПСБ закрыл сделку за 46 млрд рублей, то есть сумму, близкую к капиталу СМП-банка. По словам заместителя главы Минфина Алексея Моисеева, переговоры относительно механизма купли-продажи начались в сентябре.

Хотя достижение договоренностей усложняло нахождение в составе СМП-банка Мособлбанка, который находится в процессе финансового оздоровления, стороны нашли компромисс к 30 декабря.
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