Опорный для оборонного сектора Промсвязьбанк получил контроль над СМП-банком

По данным источников, опорный для российского оборонного сектора ПСБ закрыл сделку за 46 млрд рублей, то есть сумму, близкую к капиталу СМП-банка. По словам заместителя главы Минфина Алексея Моисеева, переговоры относительно механизма купли-продажи начались в сентябре.