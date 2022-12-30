«Люди Дела – Патриоты России»: Пригожин предложил переименовать ЛДПР

Одной из проблем ЛДПР является название партии, поэтому ей необходимо пройти ребрендинг. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин.
Издание «Век» обратилось к бизнесмену за комментарием из-за его отказа посещать торжественную часть Всероссийского слета ЛДПР, который состоялся 12 декабря. В то же время многие представители партии сожалеют о том, что у предпринимателя не получилось посетить мероприятие. Журналисты поинтересовались, пойдет ли бизнесмен на встречу с ЛДПР в случае поступления такого предложения.
Евгений Пригожин заявил, что он с уважением относится к основателю партии Владимиру Жириновскому и тем людям, которые поддерживают идеи ЛДПР.
«В ЛДПР есть две проблемы. Первая, малозначительная, это название. Неплохо было бы пройти ребрендинг. Слова "либералы" и "демократы", когда создавалась партия в 90-ые, были заветными. А теперь наша оппозиция и западные партнеры так их испохабили, что лучше бы придумать что-нибудь в духе времени. Например, ЛДПР — "Люди Дела – Патриоты России"», — предложил бизнесмен.
Второй проблемой Пригожин назвал нынешнего председателя партии Леонида Слуцкого, об отношении к которому предприниматель неоднократно высказывался. Поэтому бизнесмен пожелал ЛДПР в новом году выбрать себе достойного руководителя.
«Так что я поздравляю всех членов ЛДПР с наступающим Новым годом: и ветеранов, и новоиспеченных. И тех патриотов, кто всю жизнь прожил в России, и тех, кто просидел 14 лет в американской тюрьме. И желаю вам в Новом году избрать достойного председателя, который не посрамит имя и дела Владимира Вольфовича Жириновского», — заключил предприниматель.
Евгений Пригожин ранее сообщил, что он относится к Леониду Слуцкому с неуважением. По словам бизнесмена, этот политик не отличается порядочностью и деловыми качествами.