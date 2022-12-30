«Люди Дела – Патриоты России»: Пригожин предложил переименовать ЛДПР

Издание «Век» обратилось к бизнесмену за комментарием из-за его отказа посещать торжественную часть Всероссийского слета ЛДПР, который состоялся 12 декабря. В то же время многие представители партии сожалеют о том, что у предпринимателя не получилось посетить мероприятие. Журналисты поинтересовались, пойдет ли бизнесмен на встречу с ЛДПР в случае поступления такого предложения.