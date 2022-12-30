Эксперт Кнутов озвучил цели новой тактики ВС РФ с ракетными ударами по объектам на Украине

Россия перешла к постоянному давлению на противника, интенсифицировав ракетные удары по объектам ВПК и связи на Украине, считает военный эксперт Юрий Кнутов.
Аналитик отметил, что итоги новой тактики ВС РФ уже налицо. Участившиеся атаки на объекты военной промышленности не дают Киеву восстановить производство оружия и заняться его переброской на фронт.
«На лицо комплексное решение задачи: с одной стороны, нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры, с другой стороны, вывод из строя оставшихся систем ПВО», — подметил Кнутов в комментарии для «Московского комсомольца».
Помимо этого, Москва еще и дала понять, что может в кратчайшие сроки дать ответ на агрессию со стороны противника. Десятки целей на Украине были поражены как раз после неудачной попытки беспилотника ВСУ атаковать авиабазу в Энгельсе, заявил эксперт.