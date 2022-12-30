Эксперт Кнутов озвучил цели новой тактики ВС РФ с ракетными ударами по объектам на Украине

Помимо этого, Москва еще и дала понять, что может в кратчайшие сроки дать ответ на агрессию со стороны противника. Десятки целей на Украине были поражены как раз после неудачной попытки беспилотника ВСУ атаковать авиабазу в Энгельсе, заявил эксперт.