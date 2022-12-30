Трамп высказался об обнародовании конгрессом своих налоговых деклараций

Верховный суд не должен был одобрять обнародование налоговых деклараций бывшего лидера США Дональда Трампа. Об этом заявил сам политик.
Экс-президент Соединенных Штатов высказался об обнародовании конгрессом своих налоговых деклараций. По его словам, документы свидетельствуют о «гордой успешности» политика. При этом действия конгресса могут обострить раскол между республиканцами и демократами, считает Трамп.
«Налоговые отчеты Трампа еще раз демонстрируют, насколько гордо успешен я был и как у меня получалось использовать переоценку активов и различные налоговые вычеты в качестве стимула к созданию тысяч рабочих мест, величественных сооружений и предприятий», — говорится в комментарии экс-лидера США.
Ранее в Сети появились документы по личной отчетности Трампа с 2015 по 2020 годы. Как утверждают в прессе, определенный период бывший лидер вовсе не платил налоги.