Трамп высказался об обнародовании конгрессом своих налоговых деклараций

Экс-президент Соединенных Штатов высказался об обнародовании конгрессом своих налоговых деклараций. По его словам, документы свидетельствуют о «гордой успешности» политика. При этом действия конгресса могут обострить раскол между республиканцами и демократами, считает Трамп.