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Трамп высказался об обнародовании конгрессом своих налоговых деклараций

Политика
Трамп высказался об обнародовании конгрессом своих налоговых деклараций

Верховный суд не должен был одобрять обнародование налоговых деклараций бывшего лидера США Дональда Трампа. Об этом заявил сам политик.

Экс-президент Соединенных Штатов высказался об обнародовании конгрессом своих налоговых деклараций. По его словам, документы свидетельствуют о «гордой успешности» политика. При этом действия конгресса могут обострить раскол между республиканцами и демократами, считает Трамп.

«Налоговые отчеты Трампа еще раз демонстрируют, насколько гордо успешен я был и как у меня получалось использовать переоценку активов и различные налоговые вычеты в качестве стимула к созданию тысяч рабочих мест, величественных сооружений и предприятий», — говорится в комментарии экс-лидера США.

Ранее в Сети появились документы по личной отчетности Трампа с 2015 по 2020 годы. Как утверждают в прессе, определенный период бывший лидер вовсе не платил налоги.
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