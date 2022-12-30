Французский политик Филиппо уличил Зеленского в планах ограбить европейцев

Финансовая помощь Украине является ограблением европейцев. Такое мнение выразил французский политик Флориан Филиппо.
Соответствующую запись он опубликовал в Twitter. Политик прокомментировал информацию о том, что компания BlackRock займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины.
«В январе 2023 года Зеленский вместе с BlackRock и Урсулой фон дер Ляйен планирует ограбление века на наши деньги!» – написал Филиппо в Twitter.
Ранее европейский депутат Мик Уоллес пришел в ужас из-за антироссийской политики ЕС. По его словам, Брюссель заставляет европейцев страдать из-за ситуации на Украине.