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Французский политик Филиппо уличил Зеленского в планах ограбить европейцев

Политика
Французский политик Филиппо уличил Зеленского в планах ограбить европейцев

Финансовая помощь Украине является ограблением европейцев. Такое мнение выразил французский политик Флориан Филиппо.

Соответствующую запись он опубликовал в Twitter. Политик прокомментировал информацию о том, что компания BlackRock займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины.

«В январе 2023 года Зеленский вместе с BlackRock и Урсулой фон дер Ляйен планирует ограбление века на наши деньги!» – написал Филиппо в Twitter.

Ранее европейский депутат Мик Уоллес пришел в ужас из-за антироссийской политики ЕС. По его словам, Брюссель заставляет европейцев страдать из-за ситуации на Украине.
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