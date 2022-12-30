Убившая трех детей жительница Урала рассказала о семейных ритуалах по изгнанию «бесов»

Обвиняемая в убийстве трех детей жительница Екатеринбурга более пяти месяцев не выходила из дома после рождения дочери. Издание РЕН ТВ раскрыло детали таинственных ритуалов, которые женщина проводила дома вместе с мужем.
По словам фигурантки, супруг склонял ее к употреблению психотропных препаратов, а также заставлял постоянно молиться. Пара практиковала взаимные избиения для «изгнания бесов».
Предварительно, с появлением третьего ребенка у женщины могла развиться послеродовая депрессия. Известно, что за последние пять месяцев она ни разу не вышла на улицу.
Напомним, трагедия произошла 26 декабря. Мать задушила двух сыновей и дочь-младенца с помощью пояса от халата. Предварительно, женщина могла состоять в секте или страдать шизофренией.