Перечислены звезды, которые стали родителями в 2022 году

Уходящий год ознаменовался для некоторых знаменитостей радостным событием — прибавлением в семье. Перечислены звезды, ставшие родителями в 2022 году.
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич✱ (признан в России иноагентом) стал отцом в четвертый раз в конце марта. Молодая жена музыканта Эйнат Кляйн родила от него сына. Ребенок появился на свет в Израиле, где сбежавший из России артист поселился с семьей.
Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов стали родителями во второй раз в июле. У звездных супругов родился сын, которому дали необычное имя Мирослав (сокращенно Мир). Тодоренко рожала на глазах мужа и старшего сына, чем спровоцировала скандал в соцсетях.
В семье шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева случилось прибавление в апреле. Его молодая жена Валерия Куденкова родила дочь. Девочку назвали Никой. У Ивлева также есть двое детей от первого брака.
Теннисистка Мария Шарапова впервые стала матерью в 2022 году. В июле спортсменка родила сына Теодора. Скорее всего, отцом мальчика стал британский миллионер Александр Гилкс, с которым Шарапова обручилась два года назад.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами