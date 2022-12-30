Перечислены звезды, которые стали родителями в 2022 году

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич✱ (признан в России иноагентом) стал отцом в четвертый раз в конце марта. Молодая жена музыканта Эйнат Кляйн родила от него сына. Ребенок появился на свет в Израиле, где сбежавший из России артист поселился с семьей.