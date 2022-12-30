Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева купила пентхаус в Москве

По видеозаписи понятно, что в пентхаусе огромные комнаты и терраса с видом на столицу. Впереди Сысоеву ждет долгий ремонт апартаментов. Судя по всему, в новое жилье она заедет в одиночестве. Летом стало известно, что артистка рассталась со своим избранником Дмитрием Чернаком.