Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева купила пентхаус в Москве

Звезда юмористического проекта Comedy Woman Надежда Сысоева купила пентхаус в Москве. Артистка похвасталась дорогостоящим приобретением в социальных сетях.
Сысоева опубликовала ролик, в котором заходит в новые апартаменты. Ее поздравляют друзья и близкие. Поклонники также радостно отреагировали на важные события в жизни актрисы и пожелали ей счастья в новой квартире.
По видеозаписи понятно, что в пентхаусе огромные комнаты и терраса с видом на столицу. Впереди Сысоеву ждет долгий ремонт апартаментов. Судя по всему, в новое жилье она заедет в одиночестве. Летом стало известно, что артистка рассталась со своим избранником Дмитрием Чернаком.