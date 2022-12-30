Максим Кононенко и Константин Долгов рассказали о перспективах IT-сферы в России

Одной из самых острых тем 2022 года стала «утечка мозгов» из России в сфере IT-индустрии. ФАН связался с экспертами и задал им ряд вопросов относительно текущей ситуации и перспектив развития отрасли в условиях санкционного давления.
IT-специалисты начали покидать Россию после начала спецоперации в феврале. Это породило опасения относительно дальнейшего развития отрасли в нашей стране. Политики и чиновники начали задаваться вопросом, как сохранить высококвалифицированные кадры в РФ? Политический консультант и медиатехнолог Константин Долгов в беседе с ФАН призвал не держать насильно в стране граждан, которые сами не хотят быть частью русской культуры.
«Что касается уехавших айтишников и представителей других профессий… Если человек не видит свое будущее в этой стране, не хочет в ней жить, не хочет платить в России налоги, не хочет, чтобы его мозги работали на благо российской экономики и общества — он себя, следовательно, не мыслит, как часть этого общества. А зачем нам такие мозги, которые не хотят здесь жить, платить налоги, не хотят ничего делать для России? Общество — это же не какая-то абстракция, это все мы. <…> Что бы полезного сделали эти люди, если бы не уехали? Я не знаю», — высказал свою позицию Долгов.
Эксперты отмечают, что «айтишник» — слишком общее название для целого ряда профессий, лишь некоторые из которых требуют высочайшей квалификации. Публицист Максим Кононенко отметил, что бороться надо именно за высококлассных специалистов узкого профиля. Благо Россия богата на таланты и кузницы кадров.
«Во-первых, в IT давно нет никаких особенных умов. Это давно стало рутиной, профессией. Обучиться языку Python может любой семиклассник за две недели. Надо сказать, что действительно есть программисты с мощным математическим аппаратом. Источником таких программистов был физтех и ВМК МГУ (факультет вычислительной математики и кибернетики. — Прим. ФАН). Так что физтех как поставлял, так и поставляет этих людей. Потому что серьезной математике нельзя научиться за три недели. Нужно высшее образование иметь. Вот эти люди являются двигателем IT. Их не так много. Программистов, которые пишут код, их огромное количество и в них нет никакого дефицита. Человек делает довольно простые вещи, которым легко обучиться», — рассказал российский журналист и программист Максим Кононенко.
При этом журналист отметил, что пик продуктивности у IT-специалистов заканчивается достаточно рано и кадры в профессии обновляются постоянно.
«Утечка мозгов действительно происходит. Уезжают люди туда, где им платят больше. Из тех, с кем я работал, многие еще в 1990-е уехали в Америку. Потому что программисту больше ехать некуда. Половина уехала в Microsoft, Parallels и еще куда-то. У нас разве что «Яндекс» мог составить им конкуренцию. Этот поток будет всегда. Потому что там платят больше денег и там интереснее. Это плохо, но каждый год будут приходить новые на их место. Вообще программирование — это такая профессия, как художественная гимнастика. Там после 30 лет писать программы довольно бессмысленно. Потому что технологии меняются очень быстро, а твоя голова забита тем, что ты изучил раньше, и тебе на пятки начинает наступать молодежь. Дальше варианты либо идти в начальники, либо менять профессию. Я плохой начальник, я поменял профессию. В этом смысле просто на место всех уехавших придут новые», — рассказал он.
Кроме того, после массового отъезда специалистов и начала глобальной информационной кампании против России, возник вопрос о необходимости замены зарубежных сервисов на отечественные и перспектив появления новых продуктов на рынке.
«Я убежден, что с отечественным IT ничего плохого не случится. Потому что свято место пусто не бывает. И найдутся люди и специалисты, которые были до этого задвинуты в тень или которым не доставалось каких-то подрядов, в том числе от государства, которые прекрасно возьмут на себя эти функции и выполнят. Успешно или нет — покажет время. Есть кому этим заниматься. И самое главное есть за что заниматься — деньги государством выделяются на это, контракты имеются. Пожалуйста, кто башковитый, занимайтесь, зарабатываете деньги и заодно делайте в стране нужное и полезное дело. Думаю, что если есть контракт, то исполнитель найдется. У нас страна, благо не Македония и не Лесото. 150 миллионов человек как-никак», — указал Долгов.
Впрочем, не все разделяют подобный оптимизм. Государственная инициатива в сфере IT сопряжена с колоссальным количеством рисков и успех ей далеко не гарантирован. Помимо государства в сфере нужны инвесторы, которые готовы нести издержки.
«В России денег на этом нельзя заработать. Потому что нет инвесторов в это дело, нет венчурных инвесторов. И все это имеет смысл только в Силиконовой долине и больше нигде. Все попытки создать что-то прорывное на государственном уровне обречены на провал. Потому что, опять же, мало денег. <…> Есть люди, которые пишут программы для космических полетов или для систем ПВО. Это одно дело. Есть люди, которые пишут игры, потому что их «прет», потому что игры можно продать по всему миру. А вот пытаться создать аналог Windows или Microsoft Office — бессмысленное занятие. Потому что мало того, что они никому не будут нужны, так они еще и уже есть. Вопрос только в том, чтобы их где-то добыть. Но в 1990-е как-то обходились, знаете, без лицензирования. Так и сейчас будет обходить», — рассказал Кононенко.
Напомним, что в конце сентября HR-холдинг Ventra провел опрос, согласно которому 31% российских IT-специалистов уже переехали в другую страну или планируют релокацию в течение ближайшего года. При этом из лих лишь 6% на момент опроса уже уехали из РФ. Исследование приводило издание Forbes.