Максим Кононенко и Константин Долгов рассказали о перспективах IT-сферы в России

IT-специалисты начали покидать Россию после начала спецоперации в феврале. Это породило опасения относительно дальнейшего развития отрасли в нашей стране. Политики и чиновники начали задаваться вопросом, как сохранить высококвалифицированные кадры в РФ? Политический консультант и медиатехнолог Константин Долгов в беседе с ФАН призвал не держать насильно в стране граждан, которые сами не хотят быть частью русской культуры.