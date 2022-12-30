ФАН собрал список самых громких скандалов в шоу-бизнесе и спорте за 2022 год

Эмиграция Аллы Пугачевой в Израиль, неудачный концерт Григория Лепса и его драка в Санкт-Петербурге, выступления Филиппа Киркорова в одних колготках и возможное оскорбление чувств верующих из-за танца на кресте, а также допинг-дело фигуристки Камилы Валиеевой на Олимпиаде в Пекине. ФАН собрал полный перечень скандалов, которые произошли в уходящем 2022 году.
Новое гражданство Пугачевой и отъезд в Израиль
В начале весны на фоне спецоперации Алла Пугачева вместе со своим мужем и детьми получила израильское гражданство и покинула Россию. Более того, примадонна не стала церемониться в высказываниях и оказавшись за рубежом написала в соцсетях пост, адресованный людям, критикующее ее решение.
«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилось, это значило бы, что я пела и жила зря. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала Пугачева.
Тем временем ее роскошный особняк в деревне Грязь был выставлен на продажу за один миллиард рублей, однако новый владелец замка смог выкупить недвижимость у Пугачевой за 650 миллионов рублей. Почему народная артистка России согласилась сделать такую большую скидку — неизвестно.
Драка в Петербурге с участием Григория Лепса
В декабре этого года Григорий Лепс завершил свое выступление в Санкт-Петербурге в плохом настроении. Певец ругался матом, а потом взял микрофон и бросил его посреди сцены. Лепс объяснил свое поведение плохим самочувствием. Однако на этом вечер не закончился, народный артист России решил зайти в один из баров Северной столицы и отдохнуть после неудачного концерта. В результате между певцом и посетителем заведения завязалась драка.
Точная причина потасовки остается неизвестной. Очевидцы рассказали новостным изданиям, что посетитель бара назойливо просил Григория Лепса сфотографироваться с ним, что якобы и стало причиной конфликта. Однако адвокат пострадавшего утверждал, что Лепс якобы сам полез с кулаками после отказа сыграть партию в нарды.
Спустя несколько дней Григорий Лепс возместил моральный и материальный ущерб пострадавшему в драке петербуржцу и принес свои извинения.
Танцы на кресте и другие похождения Филиппа Киркорова
В этом году Филипп Киркоров попал в череду громких скандалов. Первая выходка, задевшая чувства верующих — выступление в честь его юбилея на кресте в Кремлевском дворце. Многим понравился такой яркий и оригинальный номер и свое восхищение зрители продемонстрировали бурными овациями, однако религиозные люди не оценили эпатажный номер артиста на символе христианства.
Позже Филипп Киркоров прокомментировал свое скандальное выступление.
«Все, что происходило на сцене — исключительно фантазийная история, которая ни в коем разе не имеет связи с оскорблением христианства или другой религии. Поэтому, если я задел чьи-то чувства, приношу свои искренние извинения!» — заключил артист.
Вскоре появилась информация, что в Генпрокуратуру и СКР были направлены обращения с призывами возбудить уголовное дело в отношении поп-короля, но юристы отметили, что поводов для предъявления иска нет.
Не успев отойти от первого скандала, Киркоров ввязывается во второй. На этот раз король эстрады шокировал своих поклонников выходом на сцену в одних колготках во время исполнения песни в Казахстане.
Причиной выхода Киркорова в необычном наряде стал розыгрыш его команды. Во время выступления танцовщики не отдали ему остальную часть костюма и в результате поп-король продолжил свой номер в одних колготках.
Допинг-скандал Камилы Валиевой
Зимние Олимпийские игры в Пекине обернулись скандалом для российской фигуристки Камилы Валиевой. Во время соревнований у спортсменки в организме якобы обнаружили наличие запрещенного вещества триметазидина. После этого девушку отстранили от соревнований, однако вскоре фигуристка подала апелляцию в дисциплинарный комитет РУСАДА. Спустя несколько дней Валиева смогла снова возобновить тренировки и вернуться к соревнованиям.
Стоит отметить, что результаты пробы, взятой у Валиевой в декабре 2021 года в Санкт-Петербурге и отправленной на исследование в лабораторию WADA в Стокгольм, должны были быть известны за две недели до начала Олимпиады, однако о них сообщили только 8 февраля 2022 года.
Чемпионат мира по футболу в Катаре и ЛГБТ-скандалы
Во время ЧМ-2022 капитаны европейских сборных намеревались выйти на матчи с повязкой One Love, символизирующую протест всех видов дискриминации. Акцию поддержали сборные Англии, Германии, Бельгии, Дании, Уэльса и Швейцарии. Однако ФИФА подобный «перформанс» не одобрила и пригрозила игрокам наказанием.
В результате за пару часов до начала матча, сборные футболисты решили не надевать повязку, поддерживающую ЛГБТ. Но некоторые игроки решили пойти на свой страх и риск, игнорируя штрафные санкции от ФИФА.
Судебная «война» Джонни Деппа и Эмбер Херд
Голливудский актер Джонни Депп и его экс-жена Эмбер Херд завершили судебное разбирательство по делу статьи в The Washington Post. В опубликованном интервью Эмбер Херд обвинила своего бывшего мужа в домашнем насилии. В результате Джонни Депп смог доказать, что материал порочит его репутацию и является недостоверным.
Стоит отметить, что из-за ложных обвинений в адрес актера и после первого проигрыша судебного иска о клевете в 2020 году против британской газеты The Sun, Джонни Депп потерял множество ролей, например, кинокомпания Warner Bros. исключила звезду из фильма «Фантастические твари». Также студия Disney отказалась от сотрудничества с голливудским актером над новой франшизой «Пиратов Карибского моря».
Теперь Эмбер Херд должна будет выплатить экс-супругу 8,35 миллиона долларов.
Рэпер Канье Уэст и его антисемитские высказывания
За этот год американский рэпер и экс-супруг Ким Кардашьян Канье Уэст совершил множество действий, которые буквально уничтожили его репутацию.
Почти каждый месяц вокруг американского рэпера появляются новые скандалы. Он сделал ряд неуместных заявлений, например, признался в симпатиях к Адольфу Гитлеру. Это лишило музыканта ряда многомиллионных рекламных контрактов. Также в этом году рэпер жестоко избил фаната, который попросил сфотографироваться с ним.
Уилл Смит и пощечина на церемонии вручения премии «Оскар»
Кинопремия «Оскар» в 2022 году запомнилась дерзкой выходкой голливудского актера Уилла Смита.
На церемонии награждения комик Крис Рок грубо пошутил над женой актера — Джадой Пинкетт-Смит, страдающей от алопеции. Это патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению. Шутка про лысую голову для супруги Смита оказалась оскорбительной, такого же мнения оказался и сам голливудский актер.
Когда Уилл Смит вышел на сцену он дал пощечину горе-комику, удар был настолько сильный, что Крис Рок потерял равновесие. После скандального инцидента, Смит принес свои извинения за произошедшее перед всеми номинантами, а сцена «избиения» Рока разошлась по всем СМИ и стала мемом.