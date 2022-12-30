ФАН собрал список самых громких скандалов в шоу-бизнесе и спорте за 2022 год

В декабре этого года Григорий Лепс завершил свое выступление в Санкт-Петербурге в плохом настроении. Певец ругался матом, а потом взял микрофон и бросил его посреди сцены. Лепс объяснил свое поведение плохим самочувствием. Однако на этом вечер не закончился, народный артист России решил зайти в один из баров Северной столицы и отдохнуть после неудачного концерта. В результате между певцом и посетителем заведения завязалась драка.