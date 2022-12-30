Спасатели вытащили котенка из полыхающей квартиры в Кургане

В Кургане произошел пожар, в результате которого едва не погиб котенок. Животное спасли сотрудники МЧС.
Мужчина и его приятель успели быстро покинуть горящую квартиру, За короткий срок они не смогли найти котенка. Животное, которое почти не дышало, вытащили из квартиры спасатели.
По предварительной информации, возгорание могло произойти вследствие нарушения требований безопасности при использовании печи.
Ранее в Иркутске произошел пожар в многоэтажном доме на улице Курчатова. Сотрудники МЧС оперативно эвакуировали десять граждан.