В Красноярске полицейские вернули инкассаторам потерянную сумку с 570 тыс. рублей

В Красноярске инкассаторы потеряли пакет с крупной суммой. Вернуть его помогли полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ по региону.
Инцидент произошел на улице Ломоносова. По информации ведомства, один из работников нес сразу 11 свертков с купюрами, когда уронил один из них. Инкассаторы не заметили пропажу.
Они продолжили путь на специализированном автомобиле и случайно проехались по пакету, из-за чего тот скрылся под снегом. Впоследствии сотрудники службы обнаружили нехватку сумки, но самостоятельно ее найти не смогли.
На место вызвали правоохранителей. Они обнаружили сверток и отдали его перевозчикам.