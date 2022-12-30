Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Биржевые котировки газа в ЕС достигли минимума с февраля 2022 года

Экономика
Биржевые котировки газа в ЕС достигли минимума с февраля 2022 года

Стоимость газа на европейском рынке упала до отметки в 787 долларов за тысячу кубометров, такие данные предоставляет лондонская биржа ICE. Снижение цен на газ в Евросоюзе за день составило почти 13%. Однако после достижения минимального значения произошла коррекция и котировки вернулись к уровню в 802 доллара.

Падение биржевых котировок стало наиболее серьезным за длительное время. Цены откатились к моменту февраля 2022 года. Такая динамика может быть связана с введением новых санкционных ограничений в отношении российских энергоресурсов. При этом российский ответ на ограничения вступает в силу только в следующем году.
евросоюз газ энергетика ЕС
Военкоры ФАН
Лучшие в аду