Биржевые котировки газа в ЕС достигли минимума с февраля 2022 года

Падение биржевых котировок стало наиболее серьезным за длительное время. Цены откатились к моменту февраля 2022 года. Такая динамика может быть связана с введением новых санкционных ограничений в отношении российских энергоресурсов. При этом российский ответ на ограничения вступает в силу только в следующем году.