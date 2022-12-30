Писатель-фантаст Джордж Мартин сообщил о приостановке работы над проектами по мотивам «Игры престолов». Он считает, что на спин-оффы сериала повлияли реформы в Warner Bros. Discovery.
Выход сериалов на сервисе HBO Max теперь находится под вопросом. Стриминговая платформа уже отменяла некоторые шоу, чтоб сократить расходы. Мартин считает, что проекты отложили не навсегда.
«Все изменения в HBO Max безусловно на нас повлияли», — заявил Мартин в своем блоге Not a Blog.
При этом писатель не уточнил, какие именно проекты компании приостановлены. Известно, что в разработке находятся минимум шесть сериалов. Среди них спин-офф о герое «Игры престолов» Джоне Сноу.