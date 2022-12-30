Журналистка Соколовская сравнила Украину с дойной коровой из старого анекдота

Украина превратилась в дойную корову из анекдота благодаря стараниям Запада. Такое мнение выразила украинская журналистка Янина Соколовская.
Она выступила в эфире программы «Время покажет». По словам Соколовской, Евросоюз и США требуют от Киева больше результатов на фоне противостояния с Россией. При этом Запад постоянно ограничивает предоставление военной помощи. Ситуация, в которой оказалась Украина, напомнила журналистке старый анекдот.
«Что надо делать, чтобы корова меньше ела и давала больше молока? Меньше кормить и больше доить. Этим сейчас пытается заниматься весь этот "просвещенный" Запад: меньше кормить Украину и больше от нее требовать. Мол, что же вы так мало воюете и мало жертвуете собой? Мы вам дали оружия на три копейки – используйте его на три гривны», – возмутилась Соколовская.
Журналистка считает, что Запад пытается создать проблемы для России с помощью Украины. При этом Европа и США не жалеют подвергать себя рискам и обременениям.
Ранее Янина Соколовская заявила, что Россия и США достигли «зоны компромисса» по Украине. При этом мнение украинского лидера Владимира Зеленского никто не спрашивал.