Журналистка Соколовская сравнила Украину с дойной коровой из старого анекдота

Она выступила в эфире программы «Время покажет». По словам Соколовской, Евросоюз и США требуют от Киева больше результатов на фоне противостояния с Россией. При этом Запад постоянно ограничивает предоставление военной помощи. Ситуация, в которой оказалась Украина, напомнила журналистке старый анекдот.